Dalam video... Abu al-Shamat: Kami gagal di Piala Dunia... dan jangan bebankan kesalahan selama 20 tahun kepada kami

Mohammed Abu Al-Shamat, bek tim nasional Arab Saudi, mengakui kegagalan "Al-Akhdar" di Piala Dunia kali ini, setelah tersingkir dari turnamen tersebut pada babak penyisihan grup.

Timnas Saudi tersingkir dari Piala Dunia pada babak penyisihan grup, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde, Sabtu dini hari, di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, pada pertandingan ketiga dan terakhir.

Abu Al-Shamat mengatakan dalam pernyataan yang dilansir oleh jurnalis Saudi Abdullah Al-Hunayan melalui akun pribadinya di platform "X": "Kami gagal lolos ke babak selanjutnya dalam turnamen ini; kami menyalahkan diri sendiri dan meminta maaf kepada para pendukung kami terlebih dahulu."

Ia menambahkan: “Kami akan berupaya mengembangkan diri, karena kami menghadapi beberapa kendala yang masih kurang sebagai pemain Saudi, dan kami harus terus berkembang, terutama karena generasi ini berpartisipasi untuk pertama kalinya di Piala Dunia.”

Ia melanjutkan: “Saya memahami kesedihan rakyat Saudi, tetapi saya ingin mengatakan kepada mereka bahwa generasi ini baru pertama kali berpartisipasi di Piala Dunia. Jangan terlalu keras terhadap mereka; hak kalian di atas kepala kami, mulai dari yang termuda hingga yang tertua, dan kami akan berusaha belajar dari kesalahan kami.”

Dia melanjutkan: “Kami akan berusaha membalas harapan kalian. Saya tahu kalian sudah bosan dengan janji-janji, tetapi begitulah sepak bola; kesuksesan tidak bisa datang hanya sekali, melainkan harus berkembang selangkah demi selangkah, hingga mencapai kesuksesan yang diharapkan.”

Dia melanjutkan: “Kalian mengatakan bahwa tim nasional Saudi tidak meraih apa-apa selama 20 tahun. Kami belum ada 20 tahun yang lalu. Ini adalah turnamen kedua saya bersama tim nasional. Saya tidak membenarkan kegagalan saya, tetapi saya akan belajar lebih banyak, dan siap bertanggung jawab, karena tujuan saya adalah membuat rakyat Saudi bahagia.”

Dia menyimpulkan: “Para pemain ini adalah bagian dari kalian, dan mereka semua marah. Jangan menafsirkan niat para pemain dan mengatakan bahwa mereka tidak ingin lolos. Tidak, mereka ingin, tetapi ada beberapa hal yang kurang, dan kami sedang berusaha belajar darinya.”