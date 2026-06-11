Lahcen Abrami, mantan bintang sepak bola Maroko, memuji Yassine Bounou, kiper Al-Hilal, dengan menyatakan bahwa ia mewakili 60% kekuatan tim nasional Maroko di Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko akan berlaga di Piala Dunia untuk ketujuh kalinya dalam sejarahnya, di mana mereka berada di Grup C bersama Brasil, Skotlandia, dan Haiti.

Abrami mengatakan dalam wawancara dengan program "Dorina Ghir": "Yassine Bounou mewakili 60% kekuatan Maroko, karena ketika Anda bekerja di bidang kepelatihan dan memiliki kiper dengan kemampuan tinggi, hal itu menanamkan kepercayaan pada para bek dan tim secara keseluruhan."

Dia menambahkan: "Ketika Bono berada di gawang, semua orang merasa tenang, baik saat dia keluar untuk menghalau bola-bola panjang, melakukan penyelamatan, maupun saat berhadapan satu lawan satu dengan para penyerang."

Dia melanjutkan: "Bono selalu melakukan penyelamatan luar biasa, dan dia memainkan peran besar dalam mencapai semifinal Piala Dunia 2022, berkat penyelamatannya melawan tim nasional Spanyol dan Portugal di babak 16 besar dan perempat final."

Di sisi lain, Abrami mengkritik pelatih Mohamed Wahbi, manajer teknis timnas Maroko, karena tidak memanggil Youssef En-Nesyri, penyerang Al-Ittihad, ke skuad "Singa Atlas" untuk Piala Dunia 2026.

Dia menjelaskan: "Saya adalah orang pertama yang mengkritik staf teknis karena tidak memanggil Youssef En-Nesyri, karena dia adalah pemain pencetak gol dan memiliki karisma pemain besar, dia adalah pemain profesional, dan memiliki pengalaman yang diperlukan dalam bermain sebagai ujung tombak."

Dia menambahkan: "Setiap pelatih membutuhkan pemain seperti ini, karena dia kuat secara fisik, membantu dalam pertahanan, serta dalam bola-bola tinggi, hal-hal yang kurang dimiliki timnas Maroko."