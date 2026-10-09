Federasi Sepak Bola Irak berencana memperkuat jajaran staf teknis timnas Irak dengan menambahkan seorang asisten pelatih asal Irak dalam waktu dekat, sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala Asia 2027 di Arab Saudi, di tengah upaya memperbaiki jalur timnas setelah kekecewaan pada ajang Piala Teluk terakhir.

Situs "Al-Araby Al-Jadeed" mengungkapkan bahwa arah kebijakan saat ini adalah menunjuk seorang pelatih Irak untuk bekerja sebagai asisten pelatih asal Australia, Graham Arnold, direktur teknik timnas, dengan rincian yang akan diperjelas dalam waktu dekat.

Younes Mahmoud, Presiden Federasi Sepak Bola Irak, sebelumnya menegaskan pada Kamis malam adanya rencana menambahkan pelatih baru ke jajaran staf teknis, seraya menjelaskan bahwa identitas pelatih dan rincian bergabungnya akan diputuskan kemudian.

Dalam konteks terkait, Mahmoud menyinggung adanya pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi, yang membahas sejumlah berkas terkait kerja federasi dan cara-cara untuk mendukungnya, seraya menyebutkan bahwa rincian pembahasan ini akan diumumkan melalui media dalam waktu dekat.

Timnas Irak bersiap mengarungi kompetisi Piala Asia 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi dalam periode 7 Januari hingga 5 Februari, di mana mereka mengawali perjalanan dengan menghadapi Tajikistan pada 10 Januari, sebelum berjumpa Australia pada 14 Januari, lalu Singapura pada 19 bulan yang sama.

Irak berharap dapat memulihkan keseimbangan mereka selama turnamen kontinental ini, setelah tersingkir dari Piala Teluk terakhir di babak fase grup, menyusul hasil imbang 1-1 melawan Oman, kemenangan 3-2 atas Kuwait, lalu kekalahan 2-0 dari Arab Saudi.