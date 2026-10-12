Mortada Mansour, mantan presiden klub Zamalek, menyampaikan pesan keras kepada Jawhar Nabil, Menteri Pemuda dan Olahraga Mesir, yang di dalamnya ia menuntut perlunya penerapan pengawasan finansial dan administratif terhadap klub-klub olahraga, sembari menegaskan pentingnya memisahkan hubungan pribadi dari tanggung jawab resmi, serta melontarkan sejumlah tuduhan terkait dewan direksi klub Zamalek saat ini.

Pesan Mortada Mansour tersebut disampaikan melalui akun resminya di "Facebook" sebagai berikut:

Hai Jawhar Nabil, Menteri Olahraga, lupakan bahwa Hussein Labib adalah temanmu dan Hisham Nasr adalah rekanmu di lapangan, dan ingatlah bahwa negara menempatkanmu di jabatan tinggi ini untuk menjaga uang publik dan menghormati undang-undang olahraga yang mengatur tindakan dan keputusanmu!

Pasal pertama, kewenanganmu adalah pengawasan finansial dan administratif terhadap klub-klub olahraga!

Kami tidak melihat pengawasan administratifmu maupun finansialmu, sebuah komite yang ditunjuk oleh seorang perwira keamanan negara bernama Sherif Adel, yang telah dipecat oleh Menteri Dalam Negeri Mahmoud Tawfik dari badan tersebut dan dari seluruh institusi kepolisian karena penyimpangannya!

Komite kehancuran itu telah menyia-nyiakan tanah klub yang bernilai miliaran! Mereka menguasai sekitar 900 juta pound dari penjualan tanah Oktober dan menghamburkannya! Mereka berutang satu miliar pound dari bank-bank dan menghamburkannya!

Mereka merusak tim sepak bola dan menjual kerangka utama tim, dari Donga dan Nasser hingga Hossam dan Bezerra!

Mereka menyebabkan tim terkena sanksi larangan pendaftaran pemain sebanyak 23 kali, dua di antaranya bersifat disipliner!

Mereka membebani kas klub sekitar satu miliar pound berupa denda akibat pemutusan kontrak dengan para pemain dan pelatih tanpa alasan apa pun atau tanpa alasan hukum apa pun!

Mereka menyia-nyiakan lebih dari 120 juta pound ketika menyetujui agar Kahraba membayar denda sebesar dua juta 600 ribu dolar, lalu menerimanya dalam mata uang Mesir, dan menyetujui penerimaan 70 juta pound Mesir secara mencicil, menentang putusan pengadilan olahraga!

Mereka melepas Zizo ke klub Al Ahly secara gratis, padahal tawaran dari Arab Saudi melampaui 500 juta pound!

Mereka kehilangan lebih dari 60 gelar!

Mereka merusak fasilitas-fasilitas klub dan menimbun kolam-kolam renang!

Klub bersejarah ini kini dipenuhi para bandit dari kalangan non-anggota, dan narkoba serta pelecehan pun merebak!

Yang Mulia Menteri, apakah Anda tidak mendengar jeritan para suporter dan para anggota?!

Apakah Anda tidak melihat air mata di mata suporter besar klub Zamalek?!

Sayangnya, ketika saya mengelola klub, keputusan negara adalah jumlah suporter tidak boleh lebih dari 500, sekarang suporter diizinkan hadir dalam jumlah ribuan untuk berdiri di belakang timnya, tapi sayang sekali suporter yang setia dan tulus ini keluar dari sebagian besar pertandingan dengan kesedihan dan mata yang dipenuhi air mata!

Pada masa saya, seluruh saldo klub di bank-bank dan tempat lainnya disita sejak 2014, sedangkan komite ini telah memasukkan miliaran ke kas mereka!

Yang Mulia Menteri, gerombolan ini telah menjual seluruh toko yang ada di sepanjang dinding klub, yang saya siapkan setelah pertarungan hukum yang panjang, dan itu diakui sendiri oleh orang yang bernama Labib!

Yang Mulia Menteri, dan seluruh komite bayaran, nasihat untuk dua anak kecil Hisham Nasr dan putra Al Mandouh yang berbohong dengan mengklaim bahwa saya meninggalkan klub dalam keadaan berutang, sekali dengan satu miliar dan sekali dengan dua miliar, kalau kalian memang lelaki, keluarkan dokumennya dan buktikan utang fiktif itu, tapi kalau soal kebohongan, kekurangan adab, dan pencemaran nama saya, maka jawaban saya kepada kalian tidak lain adalah memukul kalian dengan sandal pada waktu yang saya tentukan sendiri!

Saya bersedih untuk suporter besar Zamalek di seluruh penjuru dunia, air mata mereka sangat berharga, Yang Mulia Menteri.

Pesan ini muncul menyusul kekalahan Zamalek dalam laga puncak melawan Al Ahly, Minggu malam kemarin dengan skor (2-0), pada pekan keenam Liga Primer Mesir.



