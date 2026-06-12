Dalam suasana yang mencekam... Cristiano Ronaldo berdampingan dengan Trump dan buaya di Piala Dunia

Tim Cristiano Ronaldo akan bermarkas di sebuah stadion raksasa selama fase grup Piala Dunia 2026, menurut surat kabar Portugal "A Bola".

Di West Palm Beach, Florida, suasana terasa berat dan pengap, sehingga sulit bernapas di bawah suhu yang sangat tinggi.

Baca juga

Apa yang dikatakan Barcelona kepada Bernardo Silva sebelum ia menyetujui tawaran Real Madrid?

Infantino "boneka Trump"... Serangan pedas di media Eropa setelah insiden wasit Somalia

Timnas Portugal akan menggelar pemusatan latihan dalam beberapa hari ke depan di bawah suhu yang terasa mencapai 45 derajat Celcius.

"Apula" menilai bahwa ini akan menjadi "tantangan utama bagi pasukan Roberto Martinez dalam proses adaptasi, di mana latihan pertama dijadwalkan dimulai pada 13 Juni pukul 18.45 waktu setempat (23.45 waktu Lisbon). Latihan ini akan terbuka untuk umum, dan diperkirakan akan dihadiri sekitar 200 orang dari komunitas Portugal setempat."

Buaya di Sekitar

Markas tim nasional Portugal terletak di tepi danau yang indah, di mana tiga buaya lokal terlihat dalam beberapa jam terakhir.

Surat kabar tersebut menambahkan dengan nada bercanda: "Ini adalah peringatan dini bahwa semua orang di sini harus tetap fokus dan tidak membuang-buang umpan."

Dan dilanjutkan: "Jika satwa liar setempat menuntut rasa hormat, lingkungan politik tidak kalah pentingnya. Kami berada sangat dekat dengan Mar-a-Lago, markas musim panas terkenal milik Donald Trump. Akibatnya? Langkah-langkah keamanan yang layak untuk film Hollywood, dengan pengawalan ketat dan agen federal yang mengenakan kacamata hitam, yang memandang curiga bahkan pada burung yang melintasi langit."

Mengenai minat publik yang besar terhadap bintang utama Portugal, "Apola" berkata: "Kerumunan orang sudah mulai berdatangan. Para penggemar dari berbagai negara, warga lokal yang mengenakan kaos sepak bola, warga Amerika Selatan yang tinggal di sini, dan wisatawan Eropa, berkeliaran di sekitar pagar dengan satu pertanyaan di bibir mereka: Kapan Cristiano Ronaldo tiba?"

Portugal akan memulai petualangannya di Piala Dunia dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo, Rabu mendatang, di grup yang juga mencakup Kolombia dan Uzbekistan.