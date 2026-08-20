Dalam momen yang mengejutkan, pelatih asal Argentina Diego Simeone, direktur teknik Atletico Madrid, menyulut badai kontroversi setelah menolak untuk mengecam hinaan keras yang dilontarkan para pendukung timnya kepada bintang tim, Julian Alvarez.

Simeone berbicara dengan jelas dan tegas, dalam konferensi pers yang menyusul pertandingan melawan Malaga, ketika ditanya soal teriakan hinaan yang muncul dari tribun selatan Stadion Wanda Metropolitano, tempat teriakan itu bergema dalam dua kesempatan terpisah setelah laga berakhir.

Pelatih Argentina itu tidak mengucapkan lebih dari satu kalimat singkat, ia berkata: "Saya sangat menghormati para pendukung kami," tanpa berusaha membela rekan senegaranya atau mengecam apa yang terjadi.

Respons Simeone datang dengan tegas dan mengejutkan, ia tidak membela pemainnya, dan bahkan tidak mengisyaratkan bahwa ia tidak mendengar teriakan tersebut, sebuah siasat yang biasa digunakan pelatih Argentina itu untuk menghindari benturan langsung dengan para pendukung Los Rojiblancos.

Tampaknya hubungan antara Julian Alvarez dan para pendukung Atletico Madrid telah mencapai titik yang tidak dapat kembali, di mana sebagian besar pendukung tidak lagi mampu menoleransi cara penyerang Argentina itu menangani berkas kemungkinan transfernya ke Barcelona, dan hal itu mereka ungkapkan dengan jelas, dengan tingkat ketajaman yang beragam dan hilangnya kendali diri.

Nada kemarahan meningkat dalam pernyataan para pendukung kepada mikrofon jurnalis Alejandro Gallego, di mana salah seorang berkata dengan geram: "Biarkan dia pergi ke Barcelona atau ke mana pun yang dia mau, tapi jauh dari Atletico Madrid," sementara yang lain menyindir dengan berkata: "Saya tidak peduli kalau dia menandatangani kontrak dengan Carabanchel dan mulai bermain di Stadion La Mina," dalam sebuah kiasan yang dengan cepat ditolak oleh klub Madrid itu dengan penuh humor melalui akun-akun resminya.

Pendukung ketiga berkata dengan nada tegas: "Saya tidak ingin dia bertahan. Kalau dia tidak ingin bertahan di sini, maka dia tidak diterima," sementara banyak yang menuntut agar ia bertahan sebagai hukuman, dengan syarat "menghabiskan seluruh musim di tribun.. dia tidak layak bermain satu menit pun di sini".

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Publik Madrid menantikan apa yang akan terjadi pada hari Minggu mendatang, ketika Atletico Madrid menjamu Villarreal di lapangan Wanda Metropolitano. Dan pertanyaan terpenting tetap ada: apakah Simeone akan mengambil risiko dengan memasukkan Alvarez ke dalam susunan pemain? Jika hal itu terjadi, penyerang Argentina itu akan menghadapi pertemuan langsung dan riuh dengan para pendukung timnya untuk pertama kalinya, para pendukung yang - menurut sumber-sumber yang mengetahui dari dalam Wanda - belum melupakan apa yang mereka anggap sebagai "pelanggaran-pelanggaran" pemain itu terhadap klub.