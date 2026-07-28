Federasi Sepak Bola Prancis mengakhiri masa penantian yang melanda dunia sepak bola Prancis sejak kepergian Didier Deschamps, dengan menunjuk sang legenda Zinedine Zidane sebagai pelatih tim nasional menggantikan Deschamps yang menghabiskan 14 tahun memimpin tim kepelatihan "Les Bleus". Dengan demikian, Zizou akan menjalani tantangan besar kedua dalam karier kepelatihannya setelah pengalaman suksesnya bersama Real Madrid.

Menurut pengumuman Federasi Sepak Bola Prancis, Zidane, mantan pelatih Real Madrid yang meraih Liga Champions Eropa 3 kali berturut-turut, akan mulai memimpin timnas Prancis mulai bulan depan. Tugasnya secara resmi akan dimulai pada 25 September mendatang dalam laga melawan Turki.

Dalam langkah yang mencuri perhatian, Zidane menerima pesan dukungan dari kapten timnas Prancis Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, yang menyambut penunjukan legenda Prancis itu dengan mengatakan: "Selamat datang di rumahmu", sebuah isyarat jelas atas sambutan hangat yang diterima Zidane dari para bintang timnas.

Federasi Sepak Bola Prancis sebelumnya telah menegaskan penunjukan Mbappe sebagai kapten resmi tim nasional, dalam langkah yang bertujuan membangun proyek baru yang bertumpu pada generasi muda bintang-bintang Prancis, di bawah kepemimpinan Zidane yang mendapat penghormatan besar di dunia sepak bola Prancis maupun internasional.

Penunjukan Zidane dianggap sebagai titik balik besar dalam sejarah timnas Prancis, terutama setelah pencapaian-pencapaian besar yang diraih Deschamps selama masa jabatannya, yang mencakup kemenangan di Piala Dunia 2018, mencapai final Piala Dunia 2022, serta meraih trofi UEFA Nations League.

Zidane akan menghadapi tantangan besar dalam tugas barunya, di mana ia dituntut untuk mempertahankan level tinggi yang telah dicapai timnas Prancis dalam beberapa tahun terakhir, serta terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar di turnamen kontinental maupun dunia.