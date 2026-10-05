Saat mengambil alih jabatan, pelatih baru tim nasional Jerman Jürgen Klopp terkadang digambarkan sebagai pesulap atau bahkan mesias. Sudah bisa diduga, dan sekarang kita tahu: merekrut Klopp lalu tiba-tiba kembali menjadi kekuatan puncak dunia ternyata tidak semudah itu. Untuk menenangkan semua pihak: di klub-klub lamanya, Borussia Dortmund dan Liverpool, itu juga tidak semudah itu. Di sana pun butuh waktu sampai ia membentuk mesin-mesin sukses sesuai seleranya, yang kemudian begitu membekas dalam ingatan.

Neraca Klopp setelah fase pertama laga internasional adalah: hasil imbang yang sangat beruntung di Belanda, kekalahan kandang yang tidak perlu melawan Yunani, kemenangan meyakinkan atas Serbia yang sangat lemah, dan kini sebagai penutup hasil 0-0 meski sangat dominan di Yunani. Lolos ke perempat final Nations League masih jauh. Julian Nagelsmann, omong-omong, masih bisa melakukannya dengan mudah pada 2024, ketika itu Jerman pada akhirnya baru tersingkir di semifinal oleh Portugal yang kemudian menjadi juara.

Setelah itu, performa tim DFB di bawah Nagelsmann terus menurun hingga bencana Piala Dunia. Dibandingkan dengan itu, tim pilihan ini tampil lebih mengandalkan duel dan fisik dalam empat pertandingan pertama di bawah Klopp, juga sesekali terlibat keributan antarpemain. Selain itu, fokus Klopp pada gegenpressing semakin terlihat dari pertandingan ke pertandingan, yang sekaligus membawa kita pada mungkin kesimpulan terbesar dari awal masanya sebagai pelatih timnas: dari sisi personel Klopp tampak terbuka untuk apa saja, tetapi dari sisi taktik ia tidak bisa ditawar.

Untuk empat pertandingan itu, ia memanggil 44 pemain dalam dua skuad yang sedikit saling tumpang tindih, 36 di antaranya dimainkan, termasuk sepuluh debutan. Untuk semua pesepakbola Jerman lainnya, pintunya sementara ini "terbuka lebar", seperti selalu ditekankan Klopp di setiap kesempatan. Semua orang boleh ikut, itulah pesannya. Namun siapa pun yang ingin ikut harus tahu: ia akan bermain dalam sistem 4-3-3 andalan Klopp dengan fokus pada gegenpressing dan serangan cepat melalui sayap.

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Klopp mengakhiri satu debat Kimmich dan memicu yang baru

Hal ini terutama membuat persaingan di lini tengah menjadi menarik. Dalam beberapa waktu terakhir, tim DFB kebanyakan bermain dengan dua gelandang bertahan. Klopp sebaliknya menggunakan dua gelandang nomor delapan dan satu playmaker yang bermain lebih dalam. Awalnya, posisi itu ditempati sang kapten Joshua Kimmich, yang lewat tindakan pertamanya setelah menjabat dipindahkan Klopp dari bek kanan ke tengah. Setelah penampilan yang kurang beruntung di kandang melawan Yunani, Kimmich harus pulang sesuai rencana - tetapi bertentangan dengan keinginannya sendiri.

Setelah itu, Aleksandar Pavlovic, rekan satu timnya di Bayern Munich, mengambil alih dan tampil meyakinkan. Diskusi mengenai peran Kimmich ke depan pun logis bermunculan, tetapi hanya dimoderasi secara kurang baik oleh Klopp dan bahkan diperkuat oleh beberapa komentar ceplas-ceplos ("Saya bisa bilang ke Jo: makin sering orang bertanya, makin kecil kemungkinan dia mendapatkan apa yang dia inginkan."). Pada akhirnya, sebelum fase laga internasional ini Klopp mengakhiri satu debat Kimmich (bek kanan atau di tengah?), tetapi kemudian justru memicu debat Kimmich yang sama sekali baru (masih dibutuhkan atau tidak?).

Bahwa debat Kimmich yang pertama tidak kembali mencuat, sementara ini berkat Philipp Treu. Pemanggilan bek kanan 25 tahun dari Freiburg itu beserta perannya sejauh ini bisa disebut sebagai sulap pertama Klopp di tim DFB. Sebagai satu-satunya pemain, Treu tiga kali menjadi starter dan selalu menunjukkan performa yang solid hingga bagus. Ia punya potensi untuk memperbaiki posisi bermasalah abadi Jerman dalam jangka panjang.

Aneh tapi nyata: nyaris tidak ada pemain yang tampaknya seaman debutan Treu untuk mengunci tempat starter pada laga internasional berikutnya di Serbia pada 13 November. Di hampir semua posisi lain, persaingan justru tampak benar-benar terbuka.

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Tim DFB: banyak pilihan di lini tengah, minim opsi di lini depan

Marc-Andre ter Stegen sebelumnya dinyatakan Klopp sebagai kiper utama sementara. Namun, dalam satu-satunya penampilannya di Amsterdam, pemain 34 tahun itu tampil naik turun antara brilian dan gegabah. Jonas Urbig yang 11 tahun lebih muda meninggalkan kesan lebih baik dalam dua pertandingannya dan tidak kebobolan. Masalahnya: di Bayern Munich ia hanya kiper cadangan.

Di jantung pertahanan, para pemain senior kini berada di bawah tekanan. Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck goyah melawan Belanda, sedangkan di laga-laga lainnya Jerman bertahan lebih stabil - terutama Yann Aurel Bisseck dan Malick Thiaw tampil meyakinkan.

Sementara itu, persaingan di lini tengah tidak hanya terbatas pada Kimmich dan Pavlovic. Dengan Florian Wirtz, Tom Bischof, Felix Nmecha, Jamal Musiala yang saat ini cedera, dan sejumlah debutan, termasuk Bambase Conte yang dipuji Klopp secara mencolok, pelatih timnas juga punya banyak pilihan untuk dua posisi setengah sayap di tengah. Kebangkitan Wirtz, yang sedang terseok-seok di Liverpool, menjadi pencapaian besar kedua Klopp selain penemuan Treu. Di Yunani, pemain 23 tahun itu bahkan berperan sebagai kapten.

Di sektor sayap, terutama debutan Derry Scherhant yang mengajukan diri untuk mendapat kesempatan bermain lagi. Sebaliknya, opsi di pusat lini serang justru terlihat agak minim. Pemain andalan Kai Havertz harus pulang karena cedera setelah tampil singkat melawan Belanda. Para penggantinya, Younes Ebnoutalib, Nick Woltemade, dan Jonathan Burkardt, semuanya mengecewakan.

Menjadi gambaran yang jelas bahwa Jerman, meski sangat dominan dalam tiga dari empat pertandingan dan melepaskan total 74 tembakan, hanya mampu mencetak tiga gol, dan semuanya dicetak gelandang. Harapan di lini depan kini lebih bertumpu pada penyerang U21 yang menarik, Paris Brunner dan Nicolo Tresoldi. Mungkin Klopp juga akan memikirkan kembali Deniz Undav, yang kali ini tidak dipanggil.