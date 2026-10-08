Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), bertemu dengan para presiden dari 54 federasi Afrika di Tanjung Verde, pada Kamis hari ini, seraya menegaskan bahwa FIFA akan terus berinvestasi di benua tersebut.

Menurut surat kabar "L'Equipe" asal Prancis, pidato Infantino membawa nuansa politik yang jelas, mengingat disampaikan beberapa bulan menjelang pemilihan presiden FIFA, dan setelah kegagalan proyeknya untuk menjual sebagian dari pendapatan turnamen-turnamen Federasi Internasional.

Presiden FIFA berbicara di hadapan para pemimpin federasi anggota CAF, yang berkumpul dalam sebuah simposium yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dikhususkan untuk masa depan sepakbola di benua tersebut.

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Pejabat berkebangsaan Italia-Swiss itu berkata: "Sebagai Presiden FIFA, saya bangga telah berkontribusi bersama Anda dalam revolusi sepakbola Afrika ini, selama 10 tahun terakhir."

Infantino memaparkan besarnya investasi yang telah digelontorkan sejak ia terpilih pada 2016, seraya menjelaskan bahwa program "FIFA Forward" memungkinkan investasi sebesar satu miliar dolar di Afrika selama 10 tahun, melalui 124 proyek serta berbagai tindakan lainnya.

Upaya Menarik Dukungan

Tanpa menyebut secara terang-terangan proyeknya untuk menjual sebagian saham dalam turnamen-turnamen FIFA, yang ia tinggalkan pada Juli, Infantino menyerukan dialog dengan federasi-federasi yang menyatakan keberatan.

Inisiatif tersebut, yang khususnya mencakup pendapatan Piala Dunia, telah menghadapi penentangan kuat di Eropa dan Amerika Utara, serta mendorong sejumlah federasi di kedua benua itu untuk menarik dukungan mereka terhadap pencalonannya untuk masa jabatan baru dalam pemilihan yang dijadwalkan tahun depan.

Infantino berkata: "Ketika kekhawatiran muncul, kita harus menanggapinya. Di FIFA kami selalu melakukannya dengan semangat dialog, dengan tangan terbuka, hati terbuka, dan pikiran terbuka. Kita selalu bisa melakukan yang lebih baik."

Ia memuji perkembangan sepakbola Afrika, dengan menilai keikutsertaan 10 tim nasional dari benua tersebut di Piala Dunia terakhir sebagai "keberhasilan bagi seluruh Afrika". Ia pun berjanji bahwa FIFA akan terus mencari "sumber daya dan peningkatan pendanaan yang diperlukan", agar sepakbola Afrika mampu maju dan mencapai "puncak sepakbola dunia".

Presiden FIFA juga menyerukan kepada Federasi Afrika untuk menetapkan prioritas-prioritasnya, demi melanjutkan penguatan struktur sepakbola dan tim-tim nasional benua tersebut.

Kongres ini memberikan Infantino sebuah mimbar strategis, mengingat para presiden dari 54 federasi Afrika mewakili lebih dari seperempat suara dalam pemilihan presiden FIFA.



