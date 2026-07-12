Dalam pertandingan yang berlangsung seperti maraton... Sinner mempertahankan gelar Wimbledon pada malam perayaan seratus tahun

Dalam kemenangan ke-100-nya di turnamen Grand Slam, Yannick Sinner, petenis peringkat satu dunia, berhasil mempertahankan gelar juara Wimbledon.

Petenis asal Italia ini berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal satu set dari lawannya asal Jerman, Alexander Zverev, dan meraih kemenangan maraton dengan skor 6-7, 7-6, 6-3, dan 6-4, sehingga berhasil mempertahankan gelarnya dan meraih gelar kelimanya di keempat turnamen besar tersebut.

"Surat Kabar Sport" menyoroti momen-momen penting pertandingan final tersebut, di mana Zverev mengandalkan servis yang dahsyat, yang efektivitasnya pada banyak kesempatan melebihi 80% pada servis pertama, dengan kecepatan rata-rata melebihi 200 kilometer per jam, sehingga mengubah setiap gim servis menjadi mimpi buruk bagi Sinner, yang menyia-nyiakan satu-satunya peluangnya pada set pertama, sebelum akhirnya diputuskan melalui set penentuan (tie-break), di mana satu kesalahan saja dari petenis Italia itu pada servisnya sudah cukup untuk memiringkan keseimbangan ke pihak lawannya.

Dan jika penampilan Zverev sudah meyakinkan sejak awal, kemenangannya di set pertama memberinya dorongan tambahan untuk terus menjalankan strateginya, yang ditandai dengan serangan yang lebih berani dari biasanya.

Servisnya terus mendominasi pertandingan sepenuhnya, sehingga set kedua pun ditentukan melalui “tie-break”, namun kali ini Siner berhasil menemukan solusi untuk mengembalikan servis lawannya, sehingga menyamakan kedudukan dan membawa pertandingan kembali ke titik awal.

Intensitas permainan menurun setelah dua set yang masing-masing berlangsung lebih dari satu jam, dan Sinner mendapatkan dorongan moral yang besar dari kemenangannya di set kedua, serta mulai lebih sukses dalam menerima servis lawan.

Sinner nyaris mematahkan servis lawannya pada game-game awal, namun ia berada di bawah tekanan hebat pada game ketujuh, di mana ia menyelamatkan satu break point setelah Zverev terpeleset pada momen yang tidak tepat.

Sinner berhasil lolos dari situasi tersebut, lalu menuai hasil yang telah lama dinantikannya. Setelah 34 game, pertandingan menyaksikan break servis pertama, dan itu cukup bagi petenis Italia itu untuk merebut set ketiga dan membalikkan keadaan menjadi menguntungkannya.

Skenario yang sama terulang di set keempat, di mana ia memulai dengan ritme yang tenang, sebelum meningkatkan intensitas permainannya begitu melihat peluang, dan berhasil meraih break servis kedua sekaligus terakhir dalam pertandingan tersebut. Break servis itulah yang memberinya keunggulan hingga akhir, sehingga ia berhasil mengalahkan Zverev dan merebut gelar juara.