Dalam pertandingan resmi... Penderitaan terberat yang dialami gawang Prancis dalam 118 tahun terakhir!

Tim nasional Prancis mengalami kekalahan bersejarah dari tim nasional Inggris dengan skor (6-4), tadi malam, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026, sehingga mencatatkan sejumlah rekor negatif.

Menurut situs "stats foot" Prancis, Les Bleus kebobolan 6 gol dalam satu pertandingan, untuk pertama kalinya sejak kekalahan dalam laga persahabatan melawan Swiss dengan skor (6-2), pada 12 Oktober 1960.

Baca juga

Di tengah kemarahan Inggris... Gedung Putih memihak Argentina dalam krisis bendera Falkland

Video.. Chouber: Lakjaa dan Motsepe Mendukung Penambahan Klub di Kompetisi Afrika

Selain itu, ini baru kali kedua dalam sejarah Prancis di mana mereka kebobolan 6 gol atau lebih dalam pertandingan resmi, setelah kekalahan telak dari Denmark dengan skor (17-1) pada Olimpiade tahun 1908.

Prancis mengalami dua kekalahan berturut-turut di Piala Dunia, untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2010 di bawah asuhan pelatih Raymond Dominique.

Les Bleus kalah dalam dua pertandingan berturut-turut dengan selisih dua gol atau lebih di Piala Dunia, untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, setelah mereka dikalahkan oleh Spanyol (2-0) di semifinal.



