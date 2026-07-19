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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dalam pertandingan resmi... Penderitaan terberat yang dialami gawang Prancis dalam 118 tahun terakhir!

France vs England
France
England
World Cup
Prancis
Inggris
AS

Les Coqs kebobolan 4 gol pada babak pertama

Tim nasional Prancis mengalami kekalahan bersejarah dari tim nasional Inggris dengan skor (6-4), tadi malam, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026, sehingga mencatatkan sejumlah rekor negatif.

Menurut situs "stats foot" Prancis, Les Bleus kebobolan 6 gol dalam satu pertandingan, untuk pertama kalinya sejak kekalahan dalam laga persahabatan melawan Swiss dengan skor (6-2), pada 12 Oktober 1960.

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Selain itu, ini baru kali kedua dalam sejarah Prancis di mana mereka kebobolan 6 gol atau lebih dalam pertandingan resmi, setelah kekalahan telak dari Denmark dengan skor (17-1) pada Olimpiade tahun 1908.

Prancis mengalami dua kekalahan berturut-turut di Piala Dunia, untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2010 di bawah asuhan pelatih Raymond Dominique.

Les Bleus kalah dalam dua pertandingan berturut-turut dengan selisih dua gol atau lebih di Piala Dunia, untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, setelah mereka dikalahkan oleh Spanyol (2-0) di semifinal.


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