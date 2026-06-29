Dalam pernyataan yang tajam... Chelsea membongkar Maresca setelah ia menandatangani kontrak dengan Manchester City

Klub Chelsea mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerang mantan manajer teknisnya asal Italia, Enzo Maresca, segera setelah Manchester City mengumumkan penandatanganan kontrak dengannya untuk memimpin tim utama dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2029.

Manchester City hari ini mengumumkan penunjukan Enzo Maresca asal Italia sebagai manajer teknis untuk jangka waktu 3 musim, sehingga ia akan tetap menjabat hingga musim panas 2029, sebuah langkah yang menandai dimulainya babak baru bagi klub Inggris tersebut.

Namun, Chelsea memutuskan untuk memecah keheningan dan mengungkap kisah di balik kepergian mantan pelatihnya, dengan menegaskan dalam pernyataan melalui situs resminya bahwa musim 2025–2026 “sangat mengecewakan”, dan salah satu penyebab utamanya adalah kekacauan yang terjadi di jajaran kepelatihan setelah pengunduran diri Maresca yang mendadak di tengah musim.

Klub asal London tersebut menjelaskan bahwa Maresca telah memberi tahu manajemen sejak musim gugur tahun lalu mengenai adanya peluang untuk menggantikan Pep Guardiola di Manchester City pada akhir musim, sambil menyoroti bahwa sudah jelas bagi para petinggi Chelsea bahwa pelatih asal Italia itu sangat ingin melatih Manchester City, dan sepenuhnya fokus pada pencapaian tujuan tersebut, meskipun terikat kontrak jangka panjang dengan klub yang tidak memberinya hak untuk mengakhiri kontrak secara sepihak.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa Maresca secara tiba-tiba mengajukan pengunduran dirinya pada Desember 2025, yang dianggap klub sebagai tindakan yang mengecewakan, dengan menegaskan bahwa “pikiran dan hatinya telah tertuju pada klub lain dan peluang lain”, meskipun baru satu tahun berlalu sejak ia mengambil alih kepelatihan Chelsea.

Chelsea menegaskan bahwa mereka tidak ingin mengganti manajer teknisnya di tengah musim, namun terpaksa menerima pengunduran dirinya setelah ia menolak untuk melanjutkan tugasnya hingga akhir musim, demi menjaga stabilitas tim, para pemain, suporter, dan lambang klub.

Klub juga mengungkapkan telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Manchester City yang mencakup pembayaran kompensasi finansial, serta kesepakatan terpisah dengan Maresca yang mewajibkannya membayar kompensasi finansial kepada klub, tanpa mengungkapkan besaran jumlahnya.

Chelsea menutup pernyataannya dengan menegaskan kepercayaan penuh kepada manajer baru, Xabi Alonso, memuji kemampuan teknis dan integritas profesionalnya, serta menilai bahwa ia memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk memimpin tim menuju kesuksesan yang dinantikan oleh para pendukung klub.

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