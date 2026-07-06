Dalam pernyataan yang sangat keras, UEFA melontarkan kritik tajam terhadap Gianni Infantino

UEFA melontarkan kritik pedas terhadap FIFA. Federasi Sepak Bola Eropa itu menyaksikan dengan tak percaya keputusan untuk mencabut kartu merah yang diterima Folarin Balogun.

Minggu malam, FIFA tiba-tiba mengumumkan bahwa Balogun, yang mendapat kartu merah dalam pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina (2-0), tidak akan diskors untuk pertandingan babak 16 besar melawan Belgia.

Menurut jurnalis Ben Jacobs dan The New York Times, keputusan tersebut merupakan hasil dari panggilan telepon Presiden Donald Trump kepada Ketua FIFA Gianni Infantino.

“Keputusan pada hari Minggu untuk menangguhkan sanksi skorsing otomatis satu pertandingan setelah kartu merah yang diterima pemain Folarin Balogun selama masa percobaan satu tahun, telah melampaui batas,” demikian pernyataan awal UEFA.

“Sepak bola, sama seperti olahraga lainnya, didasarkan pada aturan, yang menjadi landasan bagi kompetisi yang adil, jujur, dan transparan. Terkadang aturan dapat ditafsirkan. Namun, tidak dalam kasus ini.”

“Sanksi skorsing otomatis minimal satu pertandingan setelah kartu merah bukanlah kewenangan diskresioner dan tidak memerlukan keputusan dari badan yang berwenang. Ini adalah prinsip yang tercantum dalam peraturan dan tidak dapat dikecualikan, apalagi di tengah turnamen di mana beberapa pemain lain telah berada dalam situasi yang sama dan telah menjalani skorsing mereka,” lanjut UEFA.

“Ketika kepastian aturan tidak lagi dijamin oleh pihak yang bertugas menegakkannya, integritas permainan terancam dan kredibilitas sebuah kompetisi menjadi tergerus.”

“Selain itu, keputusan semacam ini menciptakan preseden bagi turnamen yang sedang berlangsung, sehingga situasi serupa kini harus ditangani dengan cara yang sama, yang merugikan kompetisi,” lanjut federasi Eropa tersebut.

“Sepak bola adalah olahraga yang paling dicintai di dunia karena ini adalah olahraga yang indah dan karena dimainkan di mana pun dengan aturan yang sama. Sebuah turnamen tidak pernah berdiri sendiri sepenuhnya dan, dalam konteks Piala Dunia, hal ini dapat memiliki konsekuensi positif maupun negatif bagi olahraga secara keseluruhan.”

“Kami menyatakan ketidakpercayaan kami terhadap keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak adil ini.”











