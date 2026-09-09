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Dalam pernyataan resmi: Al Ahly mengumumkan tindakan hukum terhadap "akun palsu Amrouche"

Al Mokawloon Al Arab vs Al Ahly SC
Al Mokawloon Al Arab
Al Ahly SC
Premier League
H. Ammouta
Mesir
Maroko

Langkah cepat dari benteng merah

 Al Ahly Mesir mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Rabu ini, terkait pelatih asal Maroko, Houssine Ammouta, direktur teknik tim utama sepak bola.

Muncul sebuah akun terverifikasi di platform "X" yang membawa nama Houssine Ammouta, direktur teknik Al Ahly, dan di akun tersebut dipublikasikan hal-hal teknis yang berkaitan dengan tim, sehingga menimbulkan kontroversi luas.

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Namun Al Ahly mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi: "Houssine Ammouta, direktur teknik tim, tidak memiliki akun apa pun di media sosial (Facebook - X - Instagram)".

Ia melanjutkan: "Sedang diambil langkah-langkah hukum terhadap akun-akun palsu yang menisbatkan kepadanya pernyataan-pernyataan yang sama sekali tidak pernah dikeluarkannya, yang muncul di akun-akun yang tidak dimilikinya, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengannya".



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