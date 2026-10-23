Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, kembali ke jalur gol setelah mencetak gol kontroversial dalam pertandingan melawan Al Fayha di Liga Roshn Saudi.

Al Nassr bertandang ke markas Al Fayha, pada hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Al Majmaah, dalam pekan kesebelas Liga Roshn.

Pada menit ke-49 pertandingan, Ronaldo mencetak gol kedua Al Nassr, setelah menyambut umpan silang yang dikirim rekan senegaranya Joao Felix dari tendangan bebas ke dalam gawang melalui sundulan kepala.

Pada awalnya, wasit meninjau teknologi video untuk memastikan keabsahan gol tersebut, di tengah protes para pemain Al Nassr, namun pada akhirnya ia mengesahkan gol tersebut setelah memastikan Ronaldo tidak berada dalam posisi offside.

Kontroversi tidak berhenti sampai di situ, di mana sebagian pengguna media sosial menganggap bahwa gol tersebut tercipta melalui bek Al Fayha yang secara tidak sengaja mencetak gol ke gawangnya sendiri, dan bukan melalui bintang Portugal itu.

Namun demikian, situs resmi Liga Roshn Saudi benar-benar mencatatkan gol tersebut atas nama Ronaldo, sehingga menutup tabir kontroversi ini.

Menurut jaringan statistik "Opta", Al Fayha menjadi tim ke-25 yang kebobolan oleh "Roket Madeira" sepanjang sejarah partisipasinya di Liga Roshn, sehingga ia melampaui Nasser Al Shamrani, legenda Al Hilal, yang mencetak gol ke gawang 24 tim.

Ronaldo kini semakin dekat untuk menyusul rekor yang dipegang atas nama Salem Al Dawsari dan pemain Suriah Omar Al Soma, di mana keduanya pernah mencetak gol ke gawang 27 tim, selain pemain Maroko Abderrazak Hamdallah yang mencetak gol ke gawang 26 tim.

Perlu dicatat bahwa gol ini merupakan gol ke-982 dalam karier Ronaldo, sehingga ia hanya berjarak 18 gol saja untuk menjadi pemain pertama yang mencapai angka 1.000 gol dalam sejarah sepak bola.