"Dalam perjalanan menuju gereja"... Serangan bersenjata menargetkan bintang Sundowns di siang bolong

Bek asal Zimbabwe, Devine Longa, yang bermain untuk klub Mamelodi Sundowns asal Afrika Selatan, selamat dari serangan bersenjata yang menargetkannya di kawasan Helbro, pusat Kota Johannesburg, pada Minggu lalu, dalam insiden mengerikan yang nyaris merenggut nyawa salah satu bintang sepak bola Afrika terkemuka.

Lembaga Penyiaran Inggris "BBC", mengutip media lokal, melaporkan bahwa bintang sepak bola Zimbabwe berusia 31 tahun itu sedang mengemudikan mobilnya di kawasan Hillbro, pusat Kota Johannesburg, ketika seorang penembak tak dikenal menembaki mobilnya, namun ia selamat tanpa cedera dalam insiden yang menimbulkan kehebohan besar di kalangan olahraga Afrika.

Surat kabar Afrika Selatan “The Citizen” melaporkan bahwa Longa sedang dalam perjalanan ke gereja bersama adik laki-lakinya ketika mereka menjadi sasaran, tampaknya karena ia salah diidentifikasi sebagai petugas polisi yang sedang tidak bertugas, dalam insiden yang mengungkap memburuknya situasi keamanan di beberapa kawasan Johannesburg.

Seorang juru bicara kepolisian Afrika Selatan menyatakan bahwa belum ada tersangka yang ditangkap hingga saat ini, sambil menegaskan bahwa penyelidikan sedang berlangsung untuk mengidentifikasi pelaku bersenjata dan motifnya, di tengah lonjakan signifikan tingkat kejahatan di Afrika Selatan, terutama di kawasan perkotaan besar.

Meskipun Afrika Selatan termasuk di antara negara-negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia, penyerangan terhadap seorang bintang olahraga terkemuka di siang bolong saat ia sedang menuju gereja telah memicu kekhawatiran luas mengenai keselamatan tokoh-tokoh publik di negara tersebut.

Pemain internasional Zimbabwe tersebut, yang telah tampil dalam 31 pertandingan internasional bersama timnas negaranya, bergabung dengan klub Pretoria pada tahun 2021. Bersama klub tersebut, ia berhasil meraih gelar liga domestik sebanyak tiga kali, dan yang lebih penting lagi, gelar Liga Champions Afrika musim ini, sehingga menjadi salah satu pilar utama dalam tim yang dianggap sebagai salah satu klub terkuat di benua Afrika.

Klub Mamelodi Sundowns belum mengeluarkan pernyataan resmi apa pun hingga saat ini terkait insiden tersebut, sementara semua pihak menantikan pernyataan dari manajemen klub mengenai langkah-langkah keamanan yang akan diambil untuk melindungi para pemainnya di masa depan.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Zimbabwe memposting foto Longa dalam posisi berdoa di akun resmi media sosialnya, disertai keterangan singkat namun menyentuh: “Kami percaya kepada Tuhan,” sebagai pesan yang mencerminkan keterkejutan dan rasa syukur atas selamatnya sang pemain dari kecelakaan mengerikan tersebut.