Dalam pencarian pengganti Maurice Steijn, Sparta mengarahkan perhatiannya ke Feyenoord

René Hake merupakan kandidat serius untuk menggantikan Maurice Steijn di Sparta, demikian dilaporkan oleh Algemeen Dagblad. Asisten pelatih Robin van Persie ini tampaknya akan hengkang dari Feyenoord pada musim panas mendatang.

Di dalam Feyenoord, minat klub lain terhadap Hake sudah lama diperhitungkan. Said Bakkati, tangan kanan Steijn di Sparta, justru sedang dipertimbangkan untuk memperkuat staf teknis Feyenoord.

Hake direkrut sebagai asisten pelatih tahun lalu saat Van Persie ditunjuk. Sebelumnya, pria asal Drenthe ini pernah menjadi pelatih kepala di FC Emmen, FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht, dan Go Ahead Eagles.

Musim lalu, Hake sempat terikat kontrak singkat dengan Manchester United, di mana ia mendukung Erik ten Hag. Setelah pemecatan sahabat sepak bolanya yang dihormati itu, ia pun segera hengkang dari Old Trafford.

Di Sparta, Hake berpotensi kembali menjadi pelatih kepala. Klub Kasteelclub sedang mencari pelatih kepala baru setelah jelas bahwa Paul Simonis tidak tersedia sebagai pengganti Steijn.

Selain Hake, Rogier Meijer tetap menjadi kandidat penting dalam daftar Sparta. Ia telah memimpin tim NEC selama bertahun-tahun.

Sparta akan bertanding melawan Excelsior pada hari Minggu. Tim asal Rotterdam ini masih berpeluang lolos ke babak play-off untuk kompetisi sepak bola Eropa.