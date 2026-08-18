Penyerang Al Ittihad asal Nigeria, George Ilenikhena, mempermalukan rekan setimnya asal Maroko, Youssef En-Nesyri, dalam penampilan pertamanya sebagai starter bersama tim.

Al Ittihad bertandang ke markas Al Najma, pada hari Selasa ini, di Stadion King Abdullah Sports City di Buraidah, dalam babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Pertandingan tersebut menyaksikan penyerang Nigeria George Ilenikhena tampil sebagai starter untuk pertama kalinya, sejak kepindahannya ke klub Al Ittihad dari Monaco pada bursa transfer musim dingin lalu.

Ilenikhena tidak mengecewakan ekspektasi, ia mencetak dua gol dalam 45 menit pertama, tepatnya pada menit ke-16 dan ke-38, setelah dua tembakan keras dengan kaki kirinya, yang pertama dari dalam kotak penalti, dan yang kedua dari luarnya.

Penampilan penyerang Nigeria berusia 20 tahun itu mempermalukan Youssef En-Nesyri, terutama karena ia belum menampilkan performa yang diharapkan sejak kepindahannya ke Al Ittihad pada bursa transfer musim dingin lalu dari Fenerbahce.

Memang benar penyerang asal Maroko itu mencetak satu-satunya gol Al Ittihad dalam hasil imbang 1-1 melawan Al Khaleej, pada pekan pertama Liga Roshn, tetapi para pendukung "The Tigers" menuntut agar Ilenikhena diberi kesempatan menggantikannya pada periode mendatang.

Perlu diingat bahwa nama Ilenikhena dikaitkan dengan kepergian dari Al Ittihad pada bursa transfer musim panas ini, di tengah ketertarikan sejumlah klub Eropa untuk mendapatkan jasanya, namun hal itu belum terwujud hingga saat ini.