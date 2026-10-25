Kritik terhadap pelatih Chelsea, Xabi Alonso, kian meningkat setelah kekalahan mengejutkan di kandang sendiri dari Tottenham (2-0), Sabtu kemarin, dalam laga pekan kedelapan Premier League.

Terkait hal ini, Kieran Gill, jurnalis "Daily Mail" asal Inggris, berpendapat bahwa Alonso memikul tanggung jawab besar atas kekalahan Chelsea dari Tottenham Hotspur, akibat pendekatan taktiknya yang pasif dan minim inisiatif serta inovasi, dengan menilai bahwa tim tersebut tidak akan mampu bersaing memperebutkan gelar Premier League selama tidak menunjukkan karakter yang lebih kuat dalam laga-laga besar.

Gill menunjukkan bahwa Chelsea sama sekali tidak tampak dekat dengan kemenangan, kendati memiliki rekor yang kuat menghadapi Tottenham di Stamford Bridge, di mana tim tamu asal London itu hanya meraih satu kemenangan dalam 34 kunjungan terakhir ke markas rivalnya di Premier League.

Penulis menilai bahwa ketergantungan Chelsea pada penguasaan bola yang terbatas serta operan yang tidak efektif membuat penampilan mereka mengecewakan, sekaligus menggerus kredibilitas Alonso di mata para pendukung.

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Gill juga mengkritik tindakan Cole Palmer, yang diusir keluar lapangan setelah menerima kartu kuning kedua, dengan menilai bahwa tindakannya kembali mengingatkan pada masalah kedisiplinan yang dialami Chelsea musim lalu.

Artikel tersebut menyinggung dampak absennya Joao Pedro karena cedera, dengan menegaskan bahwa cara Alonso menyikapi ketiadaannya menimbulkan pertanyaan mengenai kedalaman skuad dan pilihan-pilihan serangan tim, terutama karena Geovany Quenda tidak memberikan tambahan yang dibutuhkan.

Sebaliknya, Gill menilai bahwa gemilangnya penampilan Nicolas Jackson bersama Aston Villa, dengan mencetak dua gol ke gawang Manchester City, menyoroti ketiadaan alternatif penyerang di Chelsea yang mampu menutupi absennya para pemain.

Penulis juga mengkritik penanganan bola-bola mati, setelah Tottenham mencetak gol pertamanya melalui sepak pojok, yang gagal diantisipasi oleh kiper muda Mike Penders, kendati ia berhasil menggagalkan beberapa percobaan selama pertandingan. Ia menunjukkan bahwa kiper tersebut masih rentan melakukan kesalahan, tetapi membutuhkan dukungan hingga Emiliano Martinez kembali.

Gill menutup kritiknya dengan menyoroti berlanjutnya masalah pertahanan Chelsea, setelah tim tersebut kesulitan menghadapi Mathys Tel, yang mencetak gol kedua Tottenham, dengan menilai bahwa Alonso menghadapi tantangan yang melampaui skema taktiknya, tetapi hal itu tidak membebaskannya dari tanggung jawab untuk menyajikan penampilan yang lebih kuat dan efektif.



