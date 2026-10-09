"Hansi Flick menyukai pemain pekerja keras yang setelah latihan masih bertahan di ruang kebugaran. Flick menuntut banyak dari kami dalam latihan, dalam lebih dari satu sesi latihan saya sampai pusing," kenang Victor, yang meninggalkan Barca pada 2025 menuju Sporting Braga di Portugal, dalam podcast Què t'hi jugues! milik stasiun radio Spanyol Cadena SER.

"Ada video yang memperlihatkan saya dan Gavi (gelandang Barca, red.) berbaring di lantai dengan kaki di udara," ujar Victor blak-blakan soal masanya di Barcelona di bawah Flick. Bahwa pelatih asal Jerman itu menaruh perhatian sangat besar pada kebugaran tingkat tertinggi para bintangnya sudah sangat dikenal. Hanya dengan cara itu ia bisa memastikan semua pemain mampu menerapkan gegenpressing intensif yang menuntut lari dan kekuatan di lapangan.

"Reputasinya sebagai pelatih yang keras dan menuntut sepenuhnya sesuai kenyataan," tegas Victor, yang pada 2024/25 tampil 29 kali di semua kompetisi di bawah Flick untuk Barcelona (dua gol). Saat di tim Catalan itu masih berperan sebagai supersub, pemain 24 tahun tersebut kini menjadi pemain inti dan pencetak gol penting di Braga. Pada musim ini, Victor sudah mencetak lima gol dalam 12 penampilan sejauh ini.

FC Barcelona dan Hansi Flick memulai musim 2026/27 dengan luar biasa

Flick, yang di Camp Nou masih terikat kontrak hingga 2028, sementara itu sangat sukses bersama Barca. Dua musim LaLiga sejauh ini di bawah mantan pelatih timnas Jerman itu sama-sama ditutup Blaugrana sebagai juara Spanyol, sementara start pada musim berjalan juga luar biasa dengan tujuh kemenangan dari tujuh laga pertama, termasuk torehan 31 gol yang mengesankan.

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Barcelona pun memuncaki klasemen dengan meyakinkan, sementara start mereka di Liga Champions juga sukses lewat kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord Rotterdam. Pada matchday kedua fase liga Liga Champions, tim asuhan Flick akan bertandang ke markas juara Turki Galatasaray pada Selasa depan, sebelum Barca lebih dulu menghadapi Getafe di LaLiga pada Sabtu.