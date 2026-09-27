Dalam laga bergaya "Zaman Batu", Zaki tersandung di penampilan perdananya bersama Yordania

Pelatih asal Maroko, Badou Zaki, mengawali tugasnya bersama timnas Yordania dengan hasil imbang 1-1 melawan Suriah, dalam pertandingan persahabatan yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam di Stadion King Abdullah II di Al-Quwaismah, sebagai bagian dari persiapan kedua tim untuk tampil di putaran final Piala Asia 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi.

Timnas Yordania unggul lebih dulu pada menit ke-38 melalui Ali Olwan, sebelum timnas Suriah menyamakan kedudukan lewat Jan Mustafa pada menit ke-52, sehingga kedua tim harus puas dengan hasil imbang pada ujian pertama Zaki sebagai nakhoda tim pelatih Yordania.

Pertandingan ini diwarnai masalah teknis di luar lapangan, setelah siaran televisi mengalami gangguan yang memicu kekecewaan para penonton laga tersebut melalui media sosial, sebelum akhirnya kanal beIN Sports berhenti menyiarkan kelanjutan pertandingan akibat masalah yang terkait dengan sinyal siaran.

Pertandingan tersebut sedianya disiarkan melalui beIN Sports bersama kanal olahraga Yordania, namun kualitas gambar yang buruk dan gangguan teknis mewarnai proses penyiaran, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kekacauan tersebut.

Kanal olahraga Yordania dengan cepat menjelaskan sikapnya, menegaskan bahwa masalah teknis tersebut tidak berasal dari pihak mereka.

Dalam sebuah pernyataan, mereka menyampaikan: «Kami memohon maaf atas kesalahan teknis yang menyertai penyiaran pertandingan, yang berasal dari perusahaan penyiar yang menjalin kontrak dengan Federasi Sepak Bola Yordania".

Kanal tersebut menambahkan: "Kami menegaskan komitmen kami untuk menghadirkan siaran televisi dengan kualitas terbaik yang memungkinkan", sebagai upaya untuk mengakhiri polemik yang menyertai proses penyiaran pertandingan.