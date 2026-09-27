Dalam laga bergaya "Zaman Batu", Al-Zaki tersandung pada debutnya bersama Yordania

Pelatih asal Maroko, Badou Zaki, mengawali tugasnya bersama timnas Yordania dengan hasil imbang 1-1 melawan Suriah, dalam laga persahabatan yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam di Stadion Raja Abdullah II di Al-Quwaysimah, sebagai bagian dari persiapan kedua timnas untuk tampil di putaran final Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi.

Timnas Yordania unggul lebih dahulu pada menit ke-38 lewat Ali Olwan, sebelum timnas Suriah menyamakan kedudukan melalui Jan Mustafa pada menit ke-52, sehingga kedua tim harus puas dengan hasil imbang dalam ujian pertama Zaki di kursi kepelatihan Yordania.

Laga ini juga diwarnai masalah teknis di luar lapangan, setelah siaran televisi mengalami kendala yang memicu kekecewaan para pemirsa laga di media sosial, sebelum akhirnya saluran "beIN Sports" berhenti melanjutkan siaran pertandingan karena masalah yang berkaitan dengan sinyal siaran.

Pertandingan ini semula dijadwalkan disiarkan melalui "beIN Sports" bersama saluran olahraga Yordania, namun buruknya kualitas gambar serta gangguan teknis mengiringi proses penyiaran, sehingga membuka pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas gangguan tersebut.

Saluran olahraga Yordania pun bergegas menjelaskan posisinya, menegaskan bahwa masalah teknis tersebut bukan berasal dari pihaknya.

Dalam sebuah pernyataan, mereka menyampaikan: "Kami mohon maaf atas kesalahan teknis yang mengiringi penyiaran pertandingan, yang berasal dari perusahaan penyiar yang menjalin kontrak dengan Federasi Sepak Bola Yordania."

Saluran tersebut menambahkan: "Kami menegaskan komitmen kami untuk menghadirkan siaran televisi dengan kualitas terbaik yang mungkin," dalam upaya mengakhiri polemik yang mengiringi proses penyiaran pertandingan.