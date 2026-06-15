Dalam konferensi pers setelah pertandingan Belanda melawan Jepang, Ronald Koeman menyerang Valentijn Driessen habis-habisan: “Kamu juga nggak suka itu, kan?”

Ronald Koeman bersikap sangat tegas dalam konferensi pers usai pertandingan Belanda melawan Jepang (2-2). Terutama Valentijn Driessen yang sempat ditegur oleh pelatih tim nasional Belanda tersebut.

“Nah, gol kedua itu sangat disayangkan,” kata Koeman dengan nada realistis. “Mungkin kami bisa bertahan sedikit lebih baik, terutama dalam hal posisi barisan kami. Untuk menghadapi duel pada saat itu.”

“Pada gol pertama, saya juga merasa itu tidak boleh terjadi, bagaimana mereka akhirnya membebaskan seorang pemain di area 16 meter… Karena kami tidak memberikan tekanan di sana dan tidak memblokir bola, saya merasa kami memang bermain buruk dalam bertahan.”

Kemudian Koeman ditanya oleh Driessen apakah dia lebih kritis terhadap para pemain. “Di ruang ganti saya mengatakan apa yang saya katakan di sini. Jika kalian kritis, itu sangat baik, tapi itu tidak berarti saya juga harus begitu. Saya memang kritis, tapi kalian melangkah lebih jauh.”

Kemudian Koeman melampiaskan kekesalannya pada Driessen. “Summerville juga bukan sayap kanan, kan kamu juga mengira begitu? Oke,” kata Koeman sambil tertawa. “Kamu juga tidak suka dia? Kamu juga tidak menganggapnya bagus?”, tanya Koeman kepada Driessen.

Dengan itu, ia merujuk pada pertanyaan kritis Driessen pada konferensi pers sebelumnya, di mana jurnalis tersebut bertanya-tanya apa dasar pemilihan Summerville sebagai sayap kanan. Pasalnya, Summerville bermain sebagai sayap kiri sepanjang musim di West Ham United.

“Oh, apakah kamu menyukainya hari ini?”, lanjut pelatih nasional itu kepada Driessen. “Kalau begitu, kita sepakat untuk sekali ini, haha. Tentu saja bisa dan harus lebih baik, tapi ya, pertandingan pertama melawan Jepang… Saya menilai Jepang lebih tinggi daripada banyak dari kalian,” tutupnya.