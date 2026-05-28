Dalam konferensi pers, Dick Advocaat menyampaikan pesan yang tegas kepada Johan Derksen

Menurut Dick Advocaat, Fred Rutten sendiri yang mengundurkan diri dari tim nasional Curaçao, demikian kata pelatih kepala tersebut dalam konferensi pers menjelang Piala Dunia.

Advocaat berhasil membawa tim Curaçao lolos ke Piala Dunia di Amerika Utara, namun kemudian musibah menimpa. Putrinya jatuh sakit, sehingga ia memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala.

Curaçao kemudian memutuskan untuk menunjuk Rutten sebagai penggantinya, tetapi kemudian Advocaat tiba-tiba menyatakan diri kembali tersedia di media, sehingga Rutten memutuskan untuk pergi.

“Asosiasi sepak bola telah meminta saya. Begitulah adanya. Hal-hal terjadi. Bagi sebagian orang itu menyenangkan, bagi yang lain kurang menyenangkan. Menurut saya, begitulah adanya,” katanya membuka pembicaraan.





“Saya tidak ragu untuk kembali ketika mereka meminta saya. Entah mengapa ada sesuatu yang putus (dengan Rutten, red.), sehingga dia memutuskan untuk tidak melakukannya,” lanjut Advocaat.

“Para pemain merasa sedikit tidak nyaman, tapi Fred sendiri yang mengambil keputusan. Jadi, ke mana harus menyalahkan?” tutup Si Jenderal Kecil.

Advocaat juga menyinggung perselisihan dengan Johan Derksen. “Si Kumis” baru-baru ini mengatakan di VI bahwa Advocaat menggunakan situasi putrinya sebagai alasan untuk tidak melanjutkan. Atas hal itu, Advocaat memutuskan tidak akan memberikan wawancara lagi kepada SBS.

“Saya memiliki hubungan yang baik dengan Johan, tapi kali ini dia sudah kelewatan. Saya tidak membicarakannya dengannya, dan itu tidak perlu. Maaf sudah terlambat.”







