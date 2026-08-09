“Dalam kondisi yang jauh lebih buruk”: Jose Mourinho melontarkan kritik kepada rekrutan anyar Real Madrid

Setelah kemenangan 2-1 dalam laga uji coba kedua Los Blancos melawan klub papan atas Hungaria Ferencvaros Budapest, Mourinho mengungkapkan bahwa ia sama sekali belum puas dengan kondisi fisik Silva.

"Dia termasuk pemain yang secara psikologis merasa lebih baik jika saat liburan benar-benar tidak melakukan apa-apa, dan dia datang ke pramusim dalam kondisi fisik yang jauh lebih buruk. Dia harus memperbaikinya," kata pelatih Real itu di TV resmi klub.

Silva masuk sebagai pemain pengganti untuk Brahim Diaz saat turun minum dalam laga melawan Ferencvaros. Pada saat itu, Los Blancos sudah unggul lewat gol pemain muda Mario Rivas, sementara Carlos Espi membuat skor menjadi 2-0 pada menit ke-49. Gol untuk Budapest dicetak Kenan Kodro.

Meski begitu, Mourinho juga melontarkan pujian untuk Silva. "Pemain berusia 31 tahun itu adalah pemain hebat yang membantu kami dalam membangun permainan ketika dia bermain lebih ke belakang, misalnya sebagai gelandang bertahan atau gelandang tengah," puji Mourinho. "Selama pertandingan saya melihat dia sedikit kekurangan tenaga fisik, lalu saya menggesernya ke posisi nomor 10. Di sana dia juga bisa bermain. Dia bisa dimainkan di tiga atau empat posisi."

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Bernardo Silva meninggalkan Manchester City setelah sembilan tahun

Silva, yang disebut sebagai pemain incaran utama Mourinho, baru bergabung dengan Los Blancos pada musim panas ini setelah kontraknya di Manchester City berakhir usai sembilan tahun dan lebih dari 300 pertandingan kompetitif. Di Real, dia menandatangani kontrak hingga 2028.

Bagi Los Blancos, kemenangan atas Ferencvaros menjadi kemenangan pertama dalam laga uji coba pramusim. Pada awal Agustus, mereka bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina. Rabu depan (12.08.), ada satu laga persahabatan lagi melawan Deportivo A Coruna, sebelum laga uji coba tandang ke FC Schalke 04 pada Minggu berikutnya (16.08.).

Pembuka mereka di laga kompetitif akan berlangsung pada 22 Agustus dengan pertandingan tandang melawan Espanyol Barcelona.