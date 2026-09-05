Kesepakatan Barcelona dengan Anthony Gordon menjadi transaksi besar pertama, sesuai dengan gaya kerja baru yang ingin diterapkan klub di bursa transfer: bekerja dalam diam total dan menghindari segala bentuk kebocoran informasi.

Semua pihak berkomitmen pada prinsip ini, karena setiap berita yang muncul sebelum waktunya bisa memperumit sebuah kesepakatan yang dikelola dengan tingkat kerahasiaan tertinggi, menurut surat kabar Katalan "Sport".

Kedua agen Gordon, Will Salthouse dan Adam Dugdale, memahami hal ini dengan baik, dan menganggap syarat kerahasiaan sebagai bukti keseriusan minat Barcelona terhadap sang pemain.

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Direktur olahraga Barca, Deco, sudah mulai bergerak lebih awal. Pada 21 April, ia terbang ke London untuk mempelajari beberapa opsi lini serang, di antaranya Joao Pedro dan Gordon.

Hingga saat itu, tujuannya tetap menjaga tingkat kerahasiaan yang maksimal. Pertemuan para agen Gordon dengan Deco, Bojan Krkic, dan Alejandro Echevarria di Barcelona, yang juga dikelola dengan kerahasiaan tinggi, ternyata jauh lebih penting daripada yang terlihat saat itu.

Taruhan Deco

Pada masa itu, Gordon muncul secara terbuka di antara daftar panjang kandidat, dan sulit membayangkan bahwa Barcelona siap membayar sekitar 80 juta euro untuk mendatangkannya. Namun penilaian internal Deco sama sekali berbeda.

Direktur olahraga itu sangat mengagumi pemain Inggris tersebut, dan melihatnya lebih dari sekadar seorang winger. Ia yakin dengan kemampuan Gordon untuk bermain juga sebagai penyerang murni, dan secara khusus mengamati pergerakannya dari kedalaman bersama Newcastle, serta kemampuannya menyerang ruang kosong.

Karena itu, kesepakatan dengannya tidak terkait dengan kepergian Raphinha, seperti yang diyakini sebagian orang. Meski banyak tawaran dan nama berdatangan selama pekan-pekan berikutnya, Deco tidak mengubah pendiriannya, dan Gordon tetap menjadi pilihan utamanya.

Flick Memberi Persetujuan

Deco mengajukan nama Gordon kepada pelatih Hansi Flick dalam salah satu pertemuan rutin mereka, dan setelah mempelajari sang pemain, pelatih itu menyetujui kesepakatan tersebut, lalu berbicara langsung dengannya.

Percakapan itu membantu memperkuat keyakinan kedua belah pihak terhadap proyek tersebut, sementara Deco juga melakukan beberapa kontak dengan sang pemain, di samping komunikasi yang terus berlangsung dengan Salthouse dan Dugdale. Di titik itulah kesepakatan mulai benar-benar berjalan maju.

Momen penentu datang pada 26 Mei, ketika Deco kembali ke London. Pada saat semua perhatian tertuju pada Joao Pedro, yang memang menjadi salah satu opsi lini serang Barcelona, tujuan utama perjalanan Deco adalah menuntaskan kesepakatan Gordon.

Direktur olahraga itu menggelar pertemuan penentu dengan Salthouse dan Dugdale, serta menyelesaikan aspek-aspek terakhir dari negosiasi yang telah berlangsung berpekan-pekan jauh dari sorotan, sebelum kembali ke Barcelona dengan kesepakatan yang telah tuntas.

Dari Tak Dikenal Menjadi Kejutan

Beberapa bulan setelah itu, Gordon menjadi salah satu kejutan paling menonjol di awal musim. Bagi sebagian besar penggemar sepak bola Spanyol, ia adalah nama yang tak dikenal, sebelum akhirnya cepat beradaptasi dengan Barcelona.

Pemain Inggris itu menunjukkan kemampuannya menekan dari sisi sayap, menciptakan peluang, dan mencetak gol, serta cepat beradaptasi dengan tuntutan Flick, sehingga mulai membenarkan sudut pandang Deco terkait kemampuan dan multifungsi perannya.

Demikianlah kisah ini bermula pada 21 April, ketika Deco bergerak diam-diam di London, lalu rampung pada 26 Mei selama kepulangannya ke ibu kota Inggris, sementara perhatian tersita oleh nama Joao Pedro. Sebuah kesepakatan yang dirampungkan dalam diam, sebelum Gordon mulai membuat gebrakan di atas lapangan.

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