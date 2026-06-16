Sebuah laporan media pada hari Selasa ini mengungkap perkembangan penting dalam kasus persidangan bintang Real Madrid yang terancam hukuman penjara dalam waktu dekat.

Raúl Asensio, bek Real Madrid, bersama tiga pemain lain dari akademi klub tersebut, sedang diadili atas tuduhan merekam dan menyebarkan video bermuatan seksual eksplisit yang melibatkan seorang anak di bawah umur tanpa persetujuannya.

Menurut surat kabar "AS", Kejaksaan Umum Kepulauan Canary menyatakan kesediaannya untuk menarik tuntutan hukuman penjara yang diajukan terhadap bek Real Madrid Raúl Asensio, atas tuduhan menayangkan video bermuatan seksual yang direkam tanpa izin kepada orang lain, dengan syarat ia meminta maaf di pengadilan kepada kedua wanita yang tampil dalam rekaman tersebut.

Jaksa Penuntut Umum Mercedes Gil Castillo, yang hingga saat ini menuntut hukuman penjara selama dua setengah tahun bagi Raúl Asensio, menyampaikan informasi ini selama sidang pendahuluan praperadilan yang digelar hari Selasa ini di Ruang Sidang Nomor 5, Divisi Pidana, Pengadilan Tingkat Pertama di Las Palmas de Gran Canaria.

Dalam konteks ini, Kejaksaan akan meminta agar Asensio duduk di kursi terdakwa bersama tiga mantan rekan setimnya di tim junior Real Madrid yang didakwa merekam dan menyebarkan video seksual tersebut bersama dua wanita —salah satunya masih di bawah umur—di Gran Canaria pada musim panas 2023, karena ia masih berargumen bahwa ia telah melakukan tindak pidana dengan memperlihatkan rekaman tersebut kepada orang lain padahal ia mengetahui bahwa rekaman itu dibuat tanpa izin.

Namun demikian, ia menerima argumen yang diajukan oleh pihak pembela dalam sidang pendahuluan: pertanggungjawaban pidana dapat dibebaskan melalui pengampunan dari para korban, mengingat Asensio didakwa melakukan tindak pidana terhadap privasi, yang bersifat semi-publik, di mana undang-undang Spanyol mengakui kemungkinan tersebut.