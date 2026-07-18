Dalam istilah kontrak... Kapan Zidane akan memulai tugasnya bersama tim nasional Prancis?

Berbagai laporan media mengungkap tanggal resmi Zinedine Zidane mengambil alih kepelatihan tim nasional Prancis, menggantikan pelatih kepala saat ini, Didier Deschamps.

Deschamps akan menjalani pertandingan terakhirnya sebagai pelatih tim nasional Prancis pada tengah malam Minggu, saat menghadapi tim nasional Inggris, untuk memperebutkan posisi ketiga dan keempat di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar Prancis “L’Équipe” melaporkan bahwa dokumen-dokumen yang dipertukarkan antara Zidane dan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) terkait kontrak baru tersebut menetapkan bahwa tanggal penunjukannya akan dimulai pada 1 September mendatang.

Hal ini terjadi meskipun pengumuman resmi penunjukan Zidane kemungkinan akan dilakukan pada bulan Juli ini, tepatnya pada hari Kamis atau Jumat pekan ini, beberapa hari setelah final Piala Dunia.

Tugas pertama “Zizou” bersama “Les Bleus” adalah memimpin tim dalam empat pertandingan berturut-turut di Liga Bangsa-Bangsa Eropa, melawan Turki dan Belgia pada tanggal 25 dan 28 September, kemudian Italia pada 2 Oktober, dan Belgia lagi pada tanggal 5 Oktober.

Zidane akan menghadapi tugas yang berat, karena ia akan menggantikan Deschamps yang membawa timnas Prancis meraih gelar Piala Dunia 2018, sebelum menjadi runner-up di Piala Dunia 2022, serta menjuarai Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2021.