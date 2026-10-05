Kiper FCB itu merayakan debutnya di tim nasional pada Kamis lalu saat Jerman menang 2-0 atas Serbia dalam laga Nations League dan kemudian langsung mendapat penampilan keduanya di bawah mistar gawang DFB dari pelatih timnas Jürgen Klopp saat bermain imbang 0-0 di Yunani pada Minggu.

Dalam kedua pertandingan itu, Urbig mencatatkan clean sheet dan menurut penyedia data Opta menjadi baru kiper Jerman kedua sejak 1977 yang tidak kebobolan dalam dua laga internasional pertamanya selama 90 menit penuh. Dalam 49 tahun terakhir, pencapaian yang sama menurut data itu hanya mampu dibukukan Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) pada Oktober dan November 2024. Saat itu, kiper 36 tahun tersebut, yang di Piala Dunia masih menjadi nomor dua Jerman tetapi tidak masuk nominasi untuk laga-laga internasional pertama di bawah Klopp, menjaga gawangnya tetap perawan saat menang 1-0 atas Belanda dan 7-0 atas Bosnia-Herzegovina.

Apa yang dicapai Baumann dan kini juga Urbig sebelumnya tidak sempat dirasakan sejumlah legenda kiper Jerman. Manuel Neuer, yang saat ini masih menjadi nomor satu di Bayern di depan Urbig, sudah kehilangan clean sheet-nya tepat setelah debut di tim nasional (menang 7-2 dalam laga uji coba melawan Uni Emirat Arab pada Juni 2009).

Kapan Oliver Kahn kebobolan pertama kali di tim nasional?

Oliver Kahn, seperti Neuer yang beberapa kali menjadi Kiper Terbaik Dunia, kebobolan satu gol dalam masing-masing dari dua laga pertama dari total 86 caps-nya: pada Juni 1995 saat menang 2-1 dalam laga uji coba melawan Swiss dan pada September 1995, ketika Kahn mendapat kesempatan bermain dalam kemenangan 4-1 atas Georgia pada kualifikasi Euro 1996.

Jens Lehmann, ikon kiper Jerman lainnya dan nomor satu pada Piala Dunia 2006 di kandang, dalam statistik ini bisa dibilang merupakan kasus khusus: pria yang kini berusia 56 tahun itu memang tidak kebobolan dalam dua laga internasional pertamanya (2-0 melawan Oman pada Februari 1998 dan 7-0 melawan Luksemburg pada Juni 1998, keduanya laga uji coba), sama seperti Urbig dan Baumann, tetapi dalam kedua kesempatan itu Lehmann baru masuk pada babak kedua menggantikan kiper utama saat itu, Andreas Köpke. Dalam dua penampilan internasional pertamanya selama 90 menit penuh, yang sama-sama berakhir sangat buruk bagi tim DFB, Lehmann benar-benar harus memungut bola dari gawangnya: saat kalah 0-1 dalam laga uji coba melawan Skotlandia pada April 1999 dan saat kalah 0-4 dari Brasil di Piala Konfederasi pada Juli 1999.

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Sementara itu, Urbig pindah dari 1. FC Köln ke Bayern pada awal 2025 dan sejak saat itu dipersiapkan di München sebagai calon penerus Neuer, yang mungkin akan mengakhiri kariernya pada musim panas mendatang. Urbig memang berstatus nomor dua, tetapi terus mendapat menit bermain dan sejauh ini sudah tampil dua kali pada musim ini.

Kapan Jonas Urbig pertama kali dinominasikan untuk tim DFB?

Untuk tim nasional senior Jerman, pemain 23 tahun itu pertama kali dinominasikan oleh pendahulu Klopp, Julian Nagelsmann, tetapi tidak dimainkan dalam laga uji coba melawan Finlandia (4-0) dan Amerika Serikat (2-1) tepat sebelum Piala Dunia yang mengecewakan di Amerika Utara. Kini Klopp memanggil Urbig untuk bagian kedua dari skuad XXL-nya untuk periode laga internasional yang tidak biasa panjang dan setelah debut melawan Serbia, kembali memainkan kiper Bayern itu juga di Yunani.

"Begitulah adanya, semua pemain yang kami bawa bermain secara reguler, Jonas berbeda. Karena itu kami merencanakan agar dia mendapatkan satu pertandingan lagi," jelas Klopp sehari sebelum laga melawan Yunani, menerangkan mengapa Urbig kembali dipilih ketimbang Noah Atubolu (nomor satu di Eintracht Frankfurt) dan Finn Dahmen (nomor satu di FC Augsburg).

Siapa yang saat ini menjadi nomor satu di tim DFB?

Status sebagai nomor satu baru tim DFB setelah Neuer kembali pensiun dan kali ini secara final untuk sementara diberikan Klopp kepada Marc-Andre ter Stegen. Veteran yang saat ini dipinjamkan FC Barcelona ke Ajax Amsterdam itu berdiri di bawah mistar saat debut Klopp sebagai pelatih timnas melawan Belanda (1-1), tetapi kemudian tidak lagi masuk dalam bagian kedua skuad DFB untuk laga-laga Nations League yang baru saja dijalani.

Setelah kesan bagus dari dua laga internasional pertamanya, Urbig tampaknya memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi penantang pertama ter Stegen. Saat melawan Yunani, Urbig tampil sangat tenang dan juga bersinar lewat penyelamatan awal, ketika pada menit ke-2 ia dengan gemilang menepis sundulan Georgios Masouras dalam salah satu dari sedikit aksi ofensif berbahaya Yunani.