Dalam perjalanannya meraih gelar juara dunia kedua, tim Spanyol hanya kebobolan satu gol dalam delapan pertandingan. Sejak Piala Dunia pertama pada tahun 1930, belum pernah ada juara dunia yang kebobolan gol sesedikit itu.

Charles De Ketelaere pada akhirnya menjadi satu-satunya pemain yang mampu menembus pertahanan Spanyol yang sangat kokoh selama Piala Dunia 2026. Penyerang Atalanta Bergamo itu sempat mencetak gol penyama kedudukan saat Belgia kalah 1-2 dari juara dunia tersebut di babak perempat final.

Dalam tujuh pertandingan turnamen lainnya, kiper Spanyol Unai Simon—yang dinobatkan sebagai kiper terbaik turnamen—tidak perlu sekali pun menjangkau bola yang masuk ke gawangnya. Baik Kap Verde, Arab Saudi, dan Uruguay di babak penyisihan grup, Austria di babak 16 besar, Portugal di babak 8 besar, Prancis di semifinal, maupun Argentina di final—tidak ada satupun yang berhasil mencetak gol ke gawang Spanyol.

Ferran Torres membawa Spanyol menjadi juara dunia di final melawan Argentina

Dalam pertandingan final melawan Lionel Messi dan kawan-kawan pada hari Minggu di New York/New Jersey, Spanyol nyaris tidak memberikan celah sama sekali. Di lini depan, juara Eropa ini mulai mendominasi sejak awal babak kedua, namun baru mendapat hasilnya pada babak perpanjangan waktu. Ferran Torres-lah yang mencetak gol penentu pada menit ke-106, membawa Spanyol meraih gelar juara dunia keduanya.

Di depan kiper Simon, duet Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) dan Pau Cubarsi (FC Barcelona) memberikan keamanan di lini pertahanan tengah. Cubarsi dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2026. Sementara itu, di sisi kiri barisan pertahanan empat pemain Spanyol, Marc Cucurella (yang pindah dari Chelsea FC ke Real Madrid) menjadi pilihan utama, sedangkan di sisi kanan, pelatih Luis de la Fuente masih menurunkan Marcos Llorente (Atletico Madrid) dalam dua dari tiga pertandingan fase grup. Namun, pada babak gugur, Pedro Porro dari Tottenham Hotspur selalu diturunkan untuk mengisi posisi sisi kanan.

Dengan kemenangan kedua ini, Spanyol menyamai Prancis dan Uruguay, yang juga memiliki dua gelar Piala Dunia. Pemegang rekor juara dunia adalah Brasil dengan lima gelar, diikuti oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing empat gelar, serta Argentina dengan tiga gelar.