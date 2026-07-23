Dalam Gambar.. Real Madrid Ungkap Jersey Kedua untuk Musim Baru

Real Madrid, pada hari Kamis ini, meluncurkan jersey keduanya untuk musim mendatang 2026/2027, yang dilengkapi dengan teknologi istimewa untuk membantu menjaga kebugaran para pemain.

Klub kerajaan tersebut mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi: "Real Madrid dan Adidas mempersembahkan jersey kedua untuk musim 2026-27. Jersey ini memiliki ciri khas warna hijau tua dengan detail berwarna putih gading, yang menafsirkan ulang perpaduan warna yang pernah digunakan di masa lalu dengan perspektif kontemporer dan modern."

Pernyataan itu melanjutkan: "Jersey ini menyertakan pola geometris presisi yang memuat inisial klub, serta dilengkapi kerah modern dengan garis berwarna putih gading. Selain itu, jersey ini menonjolkan logo tiga garis Adidas yang menghubungkan inovasi dalam performa olahraga, budaya sepak bola, dan gaya di luar lapangan."

Pernyataan tersebut kembali menambahkan: "Jersey ini dirancang untuk kompetisi level tertinggi, dan dilengkapi dengan teknologi terkini climacool+ dari Adidas yang mengatur kelembapan dan meningkatkan sirkulasi udara untuk menjaga para pemain tetap sejuk. Jersey baru ini kini telah tersedia di toko-toko resmi Real Madrid, serta di toko-toko Adidas tertentu."











