Dalam Foto: VAR Jadi Sorotan... Kesalahan Wasit Memicu Kontroversi dalam Laga Brasil vs Norwegia

Sistem Video Asisten Wasit (VAR) memicu kontroversi baru di Piala Dunia 2026, setelah laporan wasit khusus mengungkap adanya kesalahan dalam mekanisme peninjauan salah satu momen krusial selama pertandingan antara Brasil dan Norwegia, dalam babak 16 besar, sebuah insiden yang kembali memicu perdebatan mengenai efektivitas penggunaan teknologi dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia.

Pertandingan yang digelar di Stadion New York dalam ajang Piala Dunia 2026 tersebut mencatat adanya kesalahan dalam pengoperasian teknologi Video Assistant Referee (VAR), saat meninjau salah satu situasi krusial dalam pertandingan.

Jaringan “Archivo VAR” dari Spanyol, yang berspesialisasi dalam menganalisis keputusan wasit yang kontroversial, menyebutkan bahwa teknologi video tersebut hanya menampilkan sebagian dari serangan yang berakhir dengan keputusan penalti kepada wasit, tanpa menampilkan cuplikan yang terjadi tepat sebelum kejadian tersebut.

Jaringan tersebut mengatakan: “Terjadi kesalahan dalam teknologi Video Assistant Referee (VAR) selama pertandingan Brasil melawan Norwegia… di mana Ryan, yang sama sekali tidak menyentuh bola, menghalangi Antonio Nosa selama serangan yang mendahului tendangan penalti tersebut. Meskipun keputusan tersebut dikoreksi setelah wasit memeriksa layar tinjauan, sistem VAR hanya menampilkan cuplikan tendangan penalti yang terjadi setelahnya, sementara pelanggaran yang memicu serangan tersebut tidak ditampilkan kepadanya.”

Insiden ini memunculkan pertanyaan baru mengenai mekanisme kerja teknologi video dalam turnamen ini, terutama karena wasit sepenuhnya bergantung pada cuplikan yang disediakan ruang VAR selama proses peninjauan, yang membuat setiap ketidaksesuaian dalam penayangan urutan lengkap serangan tersebut berdampak pada akurasi keputusan akhir.