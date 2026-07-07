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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dalam foto: Skenario yang tak terbayangkan... Messi ambruk sambil menangis setelah Mesir tersingkir

L. Messi
Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
Argentina
Mesir
AS

Bintang Argentina itu mencetak gol dan memberikan assist untuk menyelamatkan Tango

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, menangis terisak setelah peluit akhir pertandingan timnya melawan Mesir di Piala Dunia 2026 dibunyikan.

Setelah meraih kemenangan dramatis atas Mesir dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang digelar Selasa malam di Stadion "Mercedes-Benz" di Atlanta, Messi menangis haru.

Timnas Argentina sempat berada di ambang tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah tertinggal 2-0 dari Mesir, namun Messi mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya untuk memimpin tim Tango melakukan comeback dramatis.

FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYGetty Images

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images

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