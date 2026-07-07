Dalam foto: Skenario yang tak terbayangkan... Messi ambruk sambil menangis setelah Mesir tersingkir

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, menangis terisak setelah peluit akhir pertandingan timnya melawan Mesir di Piala Dunia 2026 dibunyikan.

Setelah meraih kemenangan dramatis atas Mesir dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang digelar Selasa malam di Stadion "Mercedes-Benz" di Atlanta, Messi menangis haru.

Timnas Argentina sempat berada di ambang tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah tertinggal 2-0 dari Mesir, namun Messi mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya untuk memimpin tim Tango melakukan comeback dramatis.

Getty Images

Getty Images