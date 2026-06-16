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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dalam foto: Sebagai bentuk penghormatan terhadap gelar kebesaran... FIFA memberikan pengecualian kepada Irak terkait Arab Saudi

Iraq vs Norway
Iraq
Norway
World Cup
Irak
Norwegia
AS

Federasi Internasional menyetujui permintaan rekan seprofesinya dari Irak terkait pertandingan melawan Norwegia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memberikan pengecualian kepada tim nasional Irak, serupa dengan yang diberikan kepada Arab Saudi, terkait protokol yang berlaku sebelum pertandingan Piala Dunia 2026.

Federasi Sepak Bola Irak mengajukan permohonan kepada FIFA agar bendera Irak tidak diletakkan di tanah saat lagu kebangsaan dikumandangkan, sebagai bentuk penghormatan terhadap kalimat "Allahu Akbar" yang tertera di bendera tersebut, dan permohonan ini disetujui oleh FIFA.

Anggota panitia penyelenggara mengibarkan bendera Irak saat lagu kebangsaan dikumandangkan menjelang dimulainya pertandingan melawan Norwegia, yang digelar pada dini hari Rabu ini di Stadion Gillette, Boston, AS, dalam laga pembuka Grup 9 turnamen tersebut.

Sebelumnya, Arab Saudi juga memperoleh pengecualian serupa sebelum pertandingannya melawan Uruguay yang digelar dini hari Selasa kemarin dalam Grup 8, pertandingan yang berakhir imbang 1-1, karena adanya kalimat tauhid “La ilaha illallah Muhammad Rasulullah”.

Langkah FIFA terhadap Irak ini bertentangan dengan laporan-laporan media sebelumnya yang menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional menolak memberikan pengecualian apa pun dalam protokol baru untuk pertandingan Piala Dunia 2026.

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France crest
France
FRA
Iraq crest
Iraq
IRQ
World Cup
Norway crest
Norway
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN

Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images

Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images

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