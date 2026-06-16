Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memberikan pengecualian kepada tim nasional Irak, serupa dengan yang diberikan kepada Arab Saudi, terkait protokol yang berlaku sebelum pertandingan Piala Dunia 2026.

Federasi Sepak Bola Irak mengajukan permohonan kepada FIFA agar bendera Irak tidak diletakkan di tanah saat lagu kebangsaan dikumandangkan, sebagai bentuk penghormatan terhadap kalimat "Allahu Akbar" yang tertera di bendera tersebut, dan permohonan ini disetujui oleh FIFA.

Anggota panitia penyelenggara mengibarkan bendera Irak saat lagu kebangsaan dikumandangkan menjelang dimulainya pertandingan melawan Norwegia, yang digelar pada dini hari Rabu ini di Stadion Gillette, Boston, AS, dalam laga pembuka Grup 9 turnamen tersebut.

Sebelumnya, Arab Saudi juga memperoleh pengecualian serupa sebelum pertandingannya melawan Uruguay yang digelar dini hari Selasa kemarin dalam Grup 8, pertandingan yang berakhir imbang 1-1, karena adanya kalimat tauhid “La ilaha illallah Muhammad Rasulullah”.

Langkah FIFA terhadap Irak ini bertentangan dengan laporan-laporan media sebelumnya yang menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional menolak memberikan pengecualian apa pun dalam protokol baru untuk pertandingan Piala Dunia 2026.

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Getty Images