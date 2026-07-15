Babak pertama pertandingan antara Argentina dan Inggris, Rabu malam ini, di semifinal Piala Dunia 2026, di Stadion "Mercedes-Benz" di kota Atlanta, Amerika Serikat, diwarnai suasana yang memanas dan bentrokan berulang kali antara para pemain kedua tim, sebagai kelanjutan alami dari sejarah panjang persaingan dan ketatnya pertarungan di antara keduanya.

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Ketegangan mulai terasa sejak awal, ketika terjadi perselisihan antara sejumlah pemain, setelah tekel keras yang dilakukan pemain Argentina Enzo Fernández terhadap pemain Inggris Elliot Anderson, sehingga pertandingan terhenti di tengah protes dari kedua belah pihak. Gesekan serupa kemudian terulang beberapa kali selama babak pertama, yang diwarnai oleh banyaknya kesalahan dan tekel-tekel keras.

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Para pemain Argentina menantang Inggris dengan yel-yel provokatif

Wasit asal Amerika Serikat, Ismail Al-Fath, juga mengeluarkan kartu kuning pertama dalam pertandingan tersebut kepada Anderson setelah melakukan pelanggaran terhadap Lionel Messi pada menit ke-37, sebelum memberikan kartu kuning lainnya kepada bek Argentina, Lisandro Martínez, pada menit ke-42.

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Suasana yang memanas terus berlanjut hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, di mana sejumlah pemain dari kedua tim mendekati wasit untuk berdebat dan memprotes beberapa keputusannya, di tengah ketegangan yang menguasai pertandingan sejak menit-menit awal.

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