Dalam foto: Meski ada penolakan... bendera-bendera dukungan bagi kaum LGBT muncul di tribun penonton di Mesir dan Iran

Bendera-bendera dukungan bagi komunitas LGBTQ+ muncul di tribun Stadion "Lumen Field" di kota Seattle, Amerika Serikat, selama pertandingan antara Mesir dan Iran dalam Piala Dunia 2026, meskipun kedua belah pihak menentang penyelenggaraan kegiatan perayaan apa pun yang terkait dengan apa yang dikenal sebagai "Pekan Kebanggaan".

Sebuah kontroversi besar muncul sebelum pertandingan, karena panitia penyelenggara lokal turnamen di Seattle bersikeras untuk menggelar kegiatan perayaan yang mendukung komunitas LGBT di sela-sela pertandingan.

Seattle terkenal sebagai salah satu kota di Amerika Serikat yang paling merayakan komunitas LGBT, sementara perayaan bulan Juni dianggap sebagai salah satu acara “Pride” terbesar dan paling menonjol di Amerika Serikat.

Namun, Federasi Sepak Bola Mesir dan Iran mengajukan protes resmi kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menuntut agar segala bentuk perayaan semacam itu dilarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya di kedua negara.

Meskipun ada keberatan tersebut, panitia penyelenggara di Seattle menegaskan bahwa acara tersebut akan tetap digelar sesuai rencana, sementara juru bicara FIFA menyatakan bahwa “Pride Match” merupakan inisiatif khusus dari kota tuan rumah, bukan acara yang diselenggarakan oleh FIFA.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Foto-foto yang dilansir oleh kantor-kantor berita menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dukungan terhadap komunitas LGBTQ+ dalam pertandingan tersebut bersifat individual; sejumlah penonton mengibarkan bendera pelangi dan beberapa spanduk, sementara panitia penyelenggara tidak mengadakan perayaan apa pun dalam rangka “Pekan Pride” baik sebelum maupun sesudah pertandingan.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Pertandingan tersebut berakhir imbang 1-1 dalam putaran ketiga Grup 7 Kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga tim nasional Mesir lolos ke babak kedua sebagai runner-up, sedangkan tim nasional Iran menempati posisi ketiga di grup tersebut, sambil menunggu hasil penentuan kelolosan sebagai salah satu dari tiga tim terbaik.