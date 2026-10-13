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Penghormatan untuk bintang Portugal

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Mohammed Al-Deayea, legenda klub Al Hilal, menyampaikan pesan khusus kepada bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten rival tradisional Al Nassr, dalam bahasa Portugis.

Al-Deayea membagikan pesan itu melalui akun pribadinya di situs "X" dengan bahasa Portugis, yang berbunyi: "Terima kasih kepada bintang dunia Ronaldo atas sikap mulianya dan dukungannya untuk negara saya, Kerajaan Arab Saudi".

Ia menjelaskan: "Gestur mengenakan shemagh Saudi adalah pesan penghormatan dan penghargaan yang sangat kami hargai. Sikap yang tulus akan selalu terpatri dalam ingatan dan menuai rasa hormat di luar batas-batas olahraga".

Ia menutup: "Segala penghargaan dan rasa hormat untukmu, Cristiano Ronaldo. Kerajaan Arab Saudi layak mendapatkan kesetiaan dan kecintaan dari semua pihak".

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Ronaldo sebelumnya menjadi pusat perhatian pada Senin lalu setelah mengenakan syal bermotif bendera Arab Saudi, usai menghadapi klub Uzbekistan Navbahor di Liga Champions Elite Asia, sebagai bentuk dukungan nyata kepada Kerajaan terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana dalam beberapa hari terakhir.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALN

Perlu dicatat bahwa bintang Portugal itu tampil sangat gemilang saat menghadapi juara Uzbekistan tersebut, di mana ia membawa timnya meraih kemenangan pertama di turnamen Asia itu dengan skor 3-1, dan mencetak gol kedua dengan cara yang luar biasa.