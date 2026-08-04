Para kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi harus melewati sebuah ujian bahasa Inggris, demi melanjutkan persaingan mereka untuk menggantikan Yasser Al-Misehal, mantan presiden, selama empat tahun mendatang.

Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah menutup pintu pencalonan untuk pemilihannya, pada pukul lima sore hari Sabtu lalu, dengan pemilihan yang akan digelar secara resmi pada 30 Agustus mendatang, setelah menyelesaikan sejumlah prosedur.

Prosedur pertama ini diungkap oleh surat kabar Saudi "Al-Jazirah", yang berkaitan dengan keharusan seluruh kandidat untuk kursi kepresidenan melewati ujian bahasa Inggris.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah memanggil seluruh kandidat kepresidenannya, untuk menjalani ujian bahasa Inggris, yang akan berlangsung besok Rabu di ibu kota Saudi, Riyadh.

Pemanggilan itu mencakup seluruh kandidat, baik yang hadir sendiri untuk mengajukan permohonan pencalonan dan telah diuji saat itu, maupun yang tidak hadir sendiri dan mengirimkan wakil atas nama mereka serta belum diuji.

Daftar akhir kandidat presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi mencakup 5 orang, dengan yang terdepan Khaled Al-Ghamdi, mantan presiden klub Al-Ahli.

Daftar itu juga mencakup Hatem Khaimi, Bader Al-Ruzaiza, Turki Al-Dhabaan, dan Ahmed Al-Wadai, setelah mundurnya Dawood Al-Muqarin dan Muaidh Al-Shahri, anggota Federasi Sepak Bola Arab Saudi, sebelumnya.

Perlu diingat bahwa Yasser Al-Misehal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, menyusul kegagalan timnas Saudi melewati babak grup pada turnamen Piala Dunia 2026, di mana mereka berada di dasar Grup Delapan dengan dua poin.