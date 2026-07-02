Dalam angka... Yamaal, jimat kemenangan Spanyol di turnamen-turnamen besar

Bintang Barcelona, Lamine Yamal, turut andil dalam kemenangan telak Spanyol atas Austria (3-0) pada Kamis malam, di Stadion Los Angeles, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol mempertahankan rekor sempurna mereka di turnamen besar setiap kali Yamal diturunkan sebagai starter, dengan meraih kemenangan kesembilan dari sembilan pertandingan yang dimulainya sejak debut internasionalnya, baik di Piala Dunia maupun Piala Eropa.

Baca juga

Senegal Gagal Meniru Prestasi Maroko Saat Melawan Tim-Tim Eropa

Pelatih Belgia tentang Senegal: Tim-tim ini kehilangan struktur taktisnya di akhir pertandingan

Selain itu, pemain sayap Spanyol berusia 18 tahun ini juga mencetak rekor bersejarah saat menghadapi Austria.

Ia menjadi pemain termuda, sejak statistik ini mulai dicatat pada tahun 1966, yang berhasil menyentuh bola 10 kali atau lebih di dalam kotak penalti lawan (14 sentuhan), sekaligus menyelesaikan 10 atau lebih dribel sukses (10) dalam satu pertandingan Piala Dunia.

Mikel Oyarzabal membuka skor untuk Spanyol ke gawang Austria pada menit ke-36, sebelum Pedro Porro memperbesar keunggulan dengan gol kedua pada menit ke-66, lalu Oyarzabal kembali mencetak gol untuk melengkapi hat-trick dengan gol keduanya pada menit ke-89.

La Roja akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang antara Portugal dan Kroasia, yang akan bertanding pada Jumat pagi waktu Arab Standard.



