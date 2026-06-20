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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dalam angka... Wahbi menyamai rekor awal El-Rakraki bersama Maroko

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Tim nasional Maroko mengejutkan Skotlandia dengan gol dari Al-Saybari

Tim nasional Maroko terus menorehkan sejarah di Piala Dunia, dengan memperpanjang rentetan hasil gemilangnya di babak penyisihan grup melalui kemenangan atas Skotlandia (1-0), Jumat malam tadi, dalam laga Grup 3 Piala Dunia 2026.

“Singa Atlas” kini mengoleksi 4 poin dari dua pertandingan, sehingga semakin mendekati lolos ke babak berikutnya, setelah sebelumnya memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan hasil imbang melawan Brasil (1-1).

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Dengan kemenangan ini, pelatih Mohamed Wahbi melanjutkan awal yang kuat bersama timnas Maroko, di mana ia meraih empat kemenangan dan tiga hasil imbang dalam tujuh pertandingan pertamanya sebagai pelatih "Singa Atlas", sehingga menyamai awal yang dicapai pendahulunya, Walid Regragui, menurut situs "stats foot" Prancis.



Berkat kemenangan atas Skotlandia, timnas Maroko mempertahankan rekor tak terkalahkan untuk pertandingan keenam berturut-turut di babak penyisihan grup Piala Dunia, dengan catatan 3 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Maroko kini menjadi tim Afrika dengan rentetan tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah babak penyisihan grup Piala Dunia, mengungguli Kamerun yang mencatatkan lima pertandingan tak terkalahkan antara edisi 1982 dan 1990, serta Senegal yang mencapai angka yang sama antara turnamen 2002 dan 2018.

Perlu dicatat bahwa timnas Maroko mencatatkan prestasi terbaik sepanjang sejarahnya di Piala Dunia, pada edisi Qatar lalu, ketika mereka menempati peringkat keempat sebagai tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai posisi tersebut.


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