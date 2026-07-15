Dalam angka... Spanyol menjadi penyebab seperempat kekalahan Prancis di era Deschamps!

Tim nasional Spanyol semakin memperkuat dominasi mereka atas Prancis di ajang-ajang besar, setelah mengalahkan "Les Bleus" (2-0) pada Selasa kemarin, di semifinal Piala Dunia 2026, dan memastikan tempat mereka di pertandingan final.

Timnas Spanyol memang pantas lolos setelah mendominasi jalannya pertandingan, dan mencetak dua gol melalui Mikel Oyarzabal dari tendangan penalti pada menit ke-22, kemudian Pedro Porro pada menit ke-58.

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Kekalahan ini semakin memperparah penderitaan Prancis saat menghadapi Spanyol di era pelatih Didier Deschamps, karena 4 dari total 16 kekalahan yang dialami timnas Prancis dalam pertandingan resmi di bawah kepemimpinannya terjadi saat melawan "La Roja", atau setara dengan 25% dari total kekalahan resminya.

Selain itu, timnas Prancis juga gagal mencetak gol untuk pertama kalinya sejak hasil imbang tanpa gol melawan Kroasia pada 20 Maret 2025, sehingga mengakhiri rentetan gol yang berlangsung selama hampir 16 bulan.

Angka-angka negatif tersebut tidak berhenti sampai di situ saja, karena timnas Prancis juga menelan kekalahan pertamanya dalam kompetisi resmi mana pun, sejak kekalahan dramatisnya dari Spanyol dengan skor (5-4), di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa pada 5 Juni 2025.



