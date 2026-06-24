Dalam angka... Rekor kekalahan beruntun tim nasional Ghana di bawah asuhan Kiroš

Tim nasional Ghana berhasil menahan imbang (0-0) Inggris, kemarin Selasa, dalam laga putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, sebuah pertandingan yang menampilkan pertahanan kokoh dari skuad asuhan pelatih asal Portugal, Carlos Queiroz.

Meskipun berhasil meraih satu poin berharga, timnas Ghana tetap mengalami kesulitan di lini serang, karena mereka menjadi satu-satunya tim di Piala Dunia 2026 yang belum melepaskan satu tembakan pun pada babak pertama, dalam semua pertandingan yang telah mereka jalani hingga saat ini.

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Timnas Ghana juga menjadi tim kedua dalam sejarah Piala Dunia yang melewati dua babak pertama berturut-turut tanpa melepaskan satu tembakan pun, menyamai rekor yang dicatat oleh timnas Kosta Rika pada edisi 1990, menurut jaringan statistik "Opta".

Ghana sebelumnya membuka perjalanan mereka di turnamen ini dengan kemenangan atas Panama (1-0), dalam pertandingan yang menunjukkan keunggulan tim CONCACAF dalam hal penguasaan bola dan permainan menyerang, sebelum "The Black Stars" meraih kemenangan lewat gol penentu.

Pelatih asal Portugal, Queiroz, dikenal dengan gaya permainannya yang defensif dan konservatif, yang terlihat jelas dalam berbagai karier sepak bolanya, seperti saat ia menangani tim nasional Iran dan Mesir.



