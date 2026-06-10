Dalam angka... Pertandingan Maroko dan Brasil adalah yang paling seru di babak penyisihan grup Piala Dunia

Pertandingan antara Maroko dan Brasil, yang dijadwalkan pada Sabtu malam waktu Pantai Timur Amerika Serikat, akan memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan pertandingan-pertandingan lain di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pertandingan ini merupakan satu-satunya di babak pertama edisi 2026 yang mempertemukan dua tim yang saat ini berada di peringkat 10 besar dalam klasemen FIFA.

Timnas Brasil berada di peringkat keenam dunia, sedangkan Timnas Maroko berada di peringkat ketujuh.

Baca juga

Jerman mencetak rekor kemenangan beruntun terpanjang dalam 46 tahun

Harry Kane menyamai rekor yang berusia satu abad!

Pertandingan ini akan digelar di Stadion MetLife, yang terletak di kota East Rutherford, New Jersey, AS, sebagai bagian dari Grup C yang juga mencakup Skotlandia dan Haiti.

Stadion ini memiliki kapasitas 82.500 penonton dan merupakan salah satu stadion utama yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia 2026.

Perlu dicatat bahwa Maroko bermain imbang dalam pertandingan persahabatan terakhirnya melawan Norwegia (1-1), sementara Brasil mengalahkan Mesir (2-1).