Dalam angka: Mourinho ungguli Guardiola, melesat jauh dari Ancelotti dan Zidane

Real Madrid meraih kemenangan besar atas tuan rumah Valencia (3-0) pada Sabtu malam ini di Stadion Mestalla, dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Spanyol. Pelatih Jose Mourinho pun terus mengukir catatan istimewanya di La Liga, setelah menambah pundi kemenangannya menjadi 97 dari 126 pertandingan, dengan persentase kemenangan mencapai 77%.

Dengan angka tersebut, Mourinho menempati peringkat pertama dalam daftar pelatih dengan raihan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah kompetisi, di antara para pelatih yang telah menjalani setidaknya 100 pertandingan.

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Pelatih asal Portugal itu mengungguli Pep Guardiola dalam daftar ini, yang meraih 116 kemenangan dalam 152 pertandingan dengan persentase 76,3%, kemudian Carlo Ancelotti dengan persentase 71,1% setelah menang dalam 162 dari 228 pertandingan, disusul Xavi Hernandez dengan persentase 69,6%, lalu Zinedine Zidane dengan persentase 67,8%, dan Luis Enrique dengan persentase 66,4%, menurut akun "MisterChip" Spanyol yang mengkhususkan diri pada statistik.

Adapun Hansi Flick, saat ini memiliki persentase kemenangan lebih tinggi dari Mourinho (79,3%), setelah meraih 69 kemenangan dalam 87 pertandingan, tetapi ia masih belum mencapai 100 pertandingan.

Gol-gol tim ibu kota pada pertandingan hari ini dicetak melalui Federico Valverde pada menit ke-28 dan Arda Guler pada menit ke-36, sebelum Kylian Mbappe menutup kemenangan tiga gol itu pada menit ke-75, sehingga Real Madrid meraih kemenangan kedelapan secara beruntun di seluruh kompetisi.