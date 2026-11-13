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Timnas Italia mencatatkan sejumlah angka mencolok saat meraih kemenangan atas Prancis dengan skor 3-1, Kamis malam, pada pekan kelima UEFA Nations League.

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Hal itu terjadi setelah Gli Azzurri membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan tiga gol, dalam pertandingan yang mencatat angka-angka negatif bagi kiper Gianluigi Donnarumma, serta angka lain yang berkaitan dengan skuad muda yang diandalkan pelatih Prancis, Zinedine Zidane.

Jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik mengungkap bahwa Italia berhasil mengalahkan Prancis setelah sebelumnya kebobolan lebih dulu, untuk kesembilan kalinya dalam sejarah pertemuan kedua tim, sebuah angka yang lebih banyak setidaknya lima kali lipat dibandingkan tim lain mana pun melawan Prancis.

Prancis sempat unggul melalui gol Michael Olise pada menit kesepuluh, tetapi Italia membalikkan ketertinggalan itu menjadi kemenangan tiga gol, yang dicetak Francesco Pio Esposito pada menit ke-26 dan ke-75, serta Davide Frattesi pada menit ke-63.

Pertandingan itu juga menyaksikan berlanjutnya kesalahan fatal dari Donnarumma, setelah ia melakukan kesalahan dalam mengoper yang dimanfaatkan Olise, dan darinya tercipta gol keunggulan Prancis, sehingga jumlah kesalahan kiper Italia itu — yang secara langsung menyebabkan gol bagi lawan — meningkat menjadi 38 kesalahan sepanjang kariernya sebagai pemain profesional, menurut statistik "Opta".

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Jaringan itu menjelaskan bahwa Donnarumma melakukan 31 kesalahan jenis ini selama penampilannya bersama klub, berbanding 7 kesalahan saat mengenakan seragam timnas Italia.

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Angka-angka mencolok itu tidak berhenti pada timnas Italia dan kipernya, karena Zidane mengandalkan sekelompok pemain muda dalam susunan utama Prancis, yang mencakup tujuh pemain berusia di bawah 25 tahun, yaitu Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Adrien Truffert, Rayan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué, dan Bradley Barcola.

Ini merupakan kali pertama susunan utama timnas Prancis mencakup tujuh pemain di bawah 25 tahun, sejak pertemuan melawan Yunani pada Juni 2023.

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Pilihan-pilihan ini mencerminkan kecenderungan Zidane untuk memberikan ruang lebih besar bagi generasi baru pemain Prancis, di tengah absennya sejumlah pemain utama, yang terdepan di antaranya adalah Kylian Mbappé yang absen dari pertandingan karena cedera.

Timnas Prancis sempat memulai pertandingan dengan baik, dan berhasil unggul lebih dulu, serta menyia-nyiakan beberapa peluang untuk menambah keunggulan, yang paling menonjol adalah tembakan Barcola yang membentur tiang, dan upaya Rayan Cherki yang ditepis Donnarumma ke tiang.

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Namun timnas Italia perlahan menemukan keseimbangannya kembali, dan berhasil memanfaatkan kesalahan lawannya, hingga meraih kemenangan penting yang menaikkan koleksi poinnya menjadi 10 poin, sama dengan Prancis di puncak Grup Satu, dengan keunggulan atas mereka dalam pertemuan langsung.

Timnas Italia belum pernah meraih kemenangan atas Prancis di kandangnya sendiri sejak 5 Mei 1962, ketika mengalahkannya dengan skor 2-1 di kota Florence.

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Dalam pertemuan bersejarah pada tahun 1962 itu, timnas Prancis unggul lebih dulu melalui Jean-Claude Piumi pada menit ke-28, sebelum pemain Italia José Altafini membalas dengan dua gol beruntun, pada menit ke-47 dan ke-51, hingga memberikan kemenangan bagi tuan rumah.