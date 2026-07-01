Dalam Angka: Belgia Mencatatkan Comeback Tersulit dalam Sejarah Piala Dunia... dan Edisi 2026 Menjadi yang Paling Menegangkan

Tim nasional Belgia mencatatkan comeback bersejarah, setelah berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan dramatis dengan skor 3-2 atas Senegal pada babak perpanjangan waktu, Rabu malam di Stadion Seattle, Amerika Serikat, dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Edisi Piala Dunia kali ini mencatat 11 kemenangan setelah sempat tertinggal, sehingga menjadi yang pertama dalam sejarah turnamen yang mencatat lebih dari 10 kemenangan semacam ini, menurut jaringan statistik “Opta”.

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Belgia juga menjadi tim pertama dalam sejarah Piala Dunia yang berhasil menghindari kekalahan setelah tertinggal dua gol hingga menit ke-85.

Ini merupakan kemenangan kedua dalam sejarah Belgia di babak gugur Piala Dunia setelah tertinggal dua gol, menyusul comeback legendaris melawan Jepang di babak 16 besar edisi 2018, sementara timnas Jerman tetap menjadi satu-satunya tim yang mencatatkan prestasi ini lebih banyak kali dalam sejarah turnamen (3).

Saat pertandingan tampaknya akan berakhir dengan kemenangan Senegal, tim Belgia tiba-tiba bangkit dan mencetak dua gol berturut-turut melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans pada menit ke-86 dan ke-89, sehingga skor menjadi 2-2.

Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, yang diwarnai kemenangan dramatis bagi “Setan Merah”, berkat tendangan penalti yang diperoleh Yuri Tielemans dan dieksekusi sendiri pada menit ke-120+5.

Dengan kemenangan ini, timnas Belgia akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang dari pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina.