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Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dalam angka... Banjir gol Prancis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia

Norway vs France
Norway
France
World Cup
Norwegia
Prancis
AS

Dembélé mencetak hat-trick di babak pertama

Tim nasional Prancis terus menunjukkan performa menyerang yang gemilang di Piala Dunia 2026, dengan mencetak 3 gol di babak pertama saat menghadapi Norwegia (3-1), Jumat malam waktu Greenwich, dalam pertandingan putaran ketiga fase grup, sehingga mencatatkan rekor bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka.

Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, timnas Prancis berhasil mencetak 3 gol dalam masing-masing dari tiga pertandingannya di babak penyisihan grup, dalam satu edisi Piala Dunia.

Sebelumnya, Prancis mengalahkan Senegal (3-1) pada pertandingan pertama, sebelum mengungguli Irak (3-0) pada putaran kedua.

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Dan “Les Bleus” mencatatkan prestasi bersejarah lainnya, di mana mereka mencetak — untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka — 3 gol atau lebih dalam 4 pertandingan berturut-turut di Piala Dunia.

Selain itu, bintang Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé (32 menit), menjadi pemain tercepat kedua yang mencetak hat-trick dalam sejarah Piala Dunia, di belakang Erik Probst bersama Austria melawan Cekoslowakia pada 19 Juni 1954 (setelah 24 menit), menurut situs “stats foot” Prancis.


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