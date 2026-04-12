Putaran ke-31 Liga Spanyol diwarnai dengan peristiwa-peristiwa menarik, setelah Real Madrid terpaksa puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Girona, dalam pertandingan yang memicu kontroversi luas akibat keputusan wasit yang kontroversial, sementara Barcelona memanfaatkan situasi tersebut untuk mendekati gelar juara dengan kemenangan telak atas Espanyol (4-1), sehingga memperlebar jarak dengan rival abadinya menjadi 9 poin.

Pertandingan yang dilakoni Real Madrid di bawah asuhan Álvaro Arbeloa berlangsung seru dan seimbang, namun keputusan wasit Javier Alberola Rojas, dan wasit VAR Daniel Jesús Terjeo Suárez, memicu kemarahan tim Los Blancos setelah mengabaikan penalti yang jelas untuk Kylian Mbappé, yang kembali memunculkan perdebatan berkepanjangan mengenai kinerja wasit Spanyol dan penggunaan teknologi VAR dalam pertandingan Real Madrid.

Data statistik, menurut situs "Defensa Central", bahwa tim Kerajaan dianggap sebagai yang paling dirugikan oleh keputusan VAR di La Liga, dengan 39 golnya dibatalkan sejak penerapan teknologi tersebut, dibandingkan dengan 21 gol untuk Atlético Madrid dan hanya 16 gol untuk Barcelona, yang menempati peringkat kedelapan dalam daftar tim dengan gol terbanyak yang dibatalkan.

Sebaliknya, terdapat perbedaan yang jelas di kompetisi Eropa, di mana Real Madrid memiliki selisih positif dalam keputusan wasit (+1) di Liga Champions.

Para pengamat berpendapat bahwa penerapan teknologi video dalam sepak bola Spanyol tidak mencapai hasil yang diharapkan, melainkan menjadi faktor yang memengaruhi jalannya persaingan perebutan gelar, terutama dalam kasus-kasus kontroversial seperti penalti yang tidak diberikan kepada Vitor Reis dalam pertandingan terakhir melawan Girona.

"Kasus Negreira"

Dampak "Kasus Negreira" masih membayangi reputasi sepak bola Spanyol, setelah terungkapnya pembayaran sebesar 8,4 juta euro dari klub Barcelona kepada José María Enríquez Negreira, mantan wakil ketua komite teknis wasit, selama periode 2001 hingga 2018.

Meskipun klub Catalan tersebut tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan mengenai pembayaran tersebut, hal ini telah memicu keraguan luas mengenai integritas kompetisi domestik.

Selama periode tersebut, Barcelona unggul secara domestik atas Real Madrid, dengan meraih 10 gelar liga, 6 Piala Raja, dan 10 Piala Super, dibandingkan dengan 8 gelar liga, 2 Piala Raja, dan 8 Piala Super yang diraih oleh tim Real Madrid.

Teknologi video tidak mengubah kenyataan ini, karena Barcelona tetap mempertahankan dominasinya di liga domestik bahkan setelah skandal tersebut terungkap, dengan meraih dua gelar liga tambahan.

Sedangkan di level Eropa, situasinya sangat berbeda, karena Real Madrid mendominasi benua Eropa dengan 7 gelar Liga Champions sejak awal abad ini, dibandingkan dengan 4 gelar milik Barcelona, ditambah keunggulannya di kompetisi kontinental lainnya, yang memperkuat posisinya sebagai klub paling banyak meraih gelar di Eropa dan dunia.