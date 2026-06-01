Daily Mail mengungkap jenis obat-obatan yang dikonsumsi Sterling dan membagikan rekaman kecelakaan tersebut

Daily Mail memiliki rekaman kecelakaan yang dialami Raheem Sterling. Media Inggris tersebut juga mewawancarai seorang saksi mata dari kecelakaan yang terjadi pada Kamis pagi di Inggris.

Penyerang Feyenoord berusia 31 tahun itu terlibat dalam kecelakaan tunggal dengan Lamborghini Urus-nya pada Kamis pukul 09.00 pagi di jalan tol M3 di Inggris. Mobilnya menabrak pembatas jalan.

Selanjutnya, Sterling menolak menjalani tes narkoba di kepolisian, sehingga ia ditangkap oleh petugas Inggris.

Saat ini ia diduga mengemudikan kendaraan dalam pengaruh narkoba. Selain itu, sedang dilakukan penyelidikan terkait perilaku mengemudi yang membahayakan, kepemilikan zat golongan C, dan penolakan untuk menyerahkan sampel yang diperlukan untuk penyelidikan. Penyerang tersebut telah dibebaskan dengan jaminan.

Daily Mail mengetahui apa yang digunakan Sterling berdasarkan rekaman video. Menurut media tersebut, terlihat bagaimana penyerang itu menghirup balon gas tertawa pada saat kecelakaan terjadi.

Daily Mail juga berbicara dengan seorang saksi kecelakaan, yang bahkan mencoba memperingatkan Sterling. “Dia berbelok dari kiri ke kanan. Saya mencoba memperingatkannya dengan lampu hazard, tapi tidak membantu.”

“Empat atau lima mobil akhirnya harus menghindarinya. Saya melihat di kaca spion bagaimana dia menabrak pembatas jalan. Bisa saja berakhir lebih parah. Itu mobil yang bertenaga dan jika dia menginjak pedal gas, dia akan menembusnya.”







