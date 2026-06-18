Daftar tersebut mencakup dua pemain asal Maroko... Berapa banyak pemain keturunan Prancis yang mencetak gol di Piala Dunia?

Penyerang asal Kongo, Yuan Wisa, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia, setelah menjadi pemain kelahiran Prancis terbaru yang mencetak gol di turnamen tersebut saat membela tim nasional lain.

Wisa mencetak gol penyama kedudukan untuk timnas Republik Demokratik Kongo ke gawang Portugal, Rabu malam kemarin, dalam pertandingan babak penyisihan grup pertama Piala Dunia 2026, yang merupakan gol pertama yang dicetak oleh timnas Afrika dalam sejarah turnamen tersebut.

Pemain Newcastle United ini menambahkan namanya ke dalam daftar yang berisi sejumlah bintang terkemuka yang lahir di Prancis dan mencetak gol di Piala Dunia saat membela tim nasional lain.

Menurut data dari situs "Stats Foot" Prancis, daftar ini mencakup 16 pemain, di antaranya duo asal Maroko, Romain Saïss dan Khalid Boutaib.

Daftar tersebut juga mencakup nama-nama terkenal seperti Gonzalo Higuaín bersama Argentina, Jacques Fattoun bersama Swiss, André Ayew bersama Ghana, serta Sofiane Feghouli dan Yacine Brahimi bersama Aljazair.

Daftar tersebut juga mencakup Rafael Guerreiro dari Portugal, Jean-Charles Castillet dari Kamerun, serta Wahbi Khazri dan Dylan Bronn dari Tunisia.

Di sisi Senegal, Boulaye Dia, Kalidou Koulibaly, M'Baye Niang, dan Ibrahim M'Baye sebelumnya telah mencetak gol di Piala Dunia meskipun mereka lahir di Prancis.

Catatan historis ini mencerminkan pengaruh besar komunitas keturunan Afrika dan Arab di Prancis, di mana banyak pemain memilih mewakili negara asal mereka di tingkat internasional, serta meninggalkan jejak mereka di ajang sepak bola terbesar di dunia.